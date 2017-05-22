Опубликованы первые изображения нового Volkswagen T-Cross

Фото: www.autobild.de
Немецкое издание AutoBild разместило на своем сайте рендерные изображения абсолютного нового компактного кроссовера Volkswagen T-Cross. Ожидается, что премьера немецкого SUV, построенного на базе младшей модели Polo, состоится в следующем году.
Виктория Базылева

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, T-Cross, в отличие от концептуального кабриолета T-Cross Breeze, получит стационарную крышу и пять дверей. Кроме того, некоторые дизайнерские решения для своей новинки немцы позаимствуют у Seat Arona, который дебютирует в сентябре, и Skoda Polar.

Предполагается, что в движение новый T-Cross будет приводиться теми же двигателями, что и у европейского Polo: трех- и четырехцилиндровыми бензиновыми и дизельными агрегатами мощностью от 74 до 200 л. с. При этом, ожидается, что в продаже появится и гибридная модификация кроссовера.

Напомним, что производство Volkswagen T-Cross наладят на заводе в испанском Памплоне, где на сегодняшний день собираются хетчбэки Polo. По мнению экспертов немецкого издания Autobild, стартовая цена будущего конкурента Peugeot 2008, Renault Kaptur и Opel Mokka составит около 20 000 евро.

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22 мая 2017
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