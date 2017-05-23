Названа дата премьеры обновленного Ford Ecosport

Судя по фотографиям, представленным британским изданием Autocar, европейская версия Ecosport внешне схожа с моделями Kuga и Edge. При этом дизайнерское исполнение обновленного SUV и список оснащения будут аналогичны американскому «Экоспорту», премьера которого состоялась в Штатах еще в минувшем году.

Уже известно, что вне зависимости от рынка Ecosport укомплектован информационно-развлекательной системой последнего поколения Sync3, которая, в свою очередь, поддерживает смартфоны посредством Apple CarPlay и Android Auto. По предварительным данным, никаких изменений в моторной гамме кроссовера произойти не должно.

Напомним, что в России Ford Ecosport продается с 122-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «роботом», и передним приводом. Кроме того, российским покупателям предлагается и более интересная модификация, где ведущими являются все четыре колеса — со 140-сильным двигателем и шестискоростной МКП. Отметим также, что на сегодняшний день минимальный ценник кроссовера составляет 910 000 рублей.