Названа дата премьеры обновленного Ford Ecosport

Фото: www.autocar.co.uk
Компания Ford завершает дорожные испытания обновленного кроссовера Ecosport, ориентированного на рынки стран Европы. Ожидается, что рестайлинговый автомобиль дебютирует на грядущем автосалоне во Франкфурте.
Виктория Базылева

Судя по фотографиям, представленным британским изданием Autocar, европейская версия Ecosport внешне схожа с моделями Kuga и Edge. При этом дизайнерское исполнение обновленного SUV и список оснащения будут аналогичны американскому «Экоспорту», премьера которого состоялась в Штатах еще в минувшем году.

Уже известно, что вне зависимости от рынка Ecosport укомплектован информационно-развлекательной системой последнего поколения Sync3, которая, в свою очередь, поддерживает смартфоны посредством Apple CarPlay и Android Auto. По предварительным данным, никаких изменений в моторной гамме кроссовера произойти не должно.

Напомним, что в России Ford Ecosport продается с 122-сильным мотором, агрегатированным с пятиступенчатой «механикой» или шестидиапазонным «роботом», и передним приводом. Кроме того, российским покупателям предлагается и более интересная модификация, где ведущими являются все четыре колеса — со 140-сильным двигателем и шестискоростной МКП. Отметим также, что на сегодняшний день минимальный ценник кроссовера составляет 910 000 рублей.

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23 мая 2017
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