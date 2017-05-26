Новый кроссовер Volkswagen T-Roc дебютирует летом

Как сообщает издание AutoExpress, в модельном ряду марки новый Volkswagen T-Roc займет ступеньку ниже, чем Tiguan. Таким образом немцы стремятся угодить тем покупателям, которые, вроде бы, хотят обзавестись автомобилем повыше и попросторнее, но кроссоверов средних и больших размеров все же побаиваются.

Известно, что T-Roc во многом будет схож со своим двоюродным братом Audi Q2: вероятнее всего, автомобиль по аналогии вытянется в длину ориентировочно на 4200 мм, а его ширина составит около 1800 мм. В основу новинки легла широко используемая на моделях концерна модульная платформа MQB. Зная об этом, мы можем предположить, что кроссовер обзаведется колесной базой в 2600 мм — как у хетчбэка Golf.

Но и на этом еще не все: T-Roc получит от «Гольфа» и те же силовые агрегаты: литровый 115-сильный и 1,5-литровый 148-сильный турбомоторы. Причем ранее председатель правления Volkswagen Герберт Дисс говорил о нецелесообразности оснащения компактных моделей дизельными двигателями, но ожидается, что «дизеля» все же появятся в гамме двигателей модели. При этом в качестве трансмиссий используют шестиступенчатую «механику» и семидиапазонный «робот» DSG; привод же будет передний, а в мощных модификациях, возможно, и полный.

Продажи нового Volkswagen T-Roc начнутся ближе к концу нынешнего года. Однако о планах вывода новинки на российский рынок пока ничего не сообщается.