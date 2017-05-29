Как сэкономить при покупке кроссовера Chery Tiggo 5

Фото Chery
Китайская Chery, занимающая в России второе место по продажам среди всех представленных у нас марок из Поднебесной, потихоньку наращивает реализацию своих машин. Так, в апреле этого года было куплено почти на 2,5% больше автомобилей «Чери», чем за аналогичный период года прошлого. В том числе и благодаря различным акциям и скидкам, которые активно практикует российское представительство бренда. И на днях компания объявила об очередной из них.
Михаил Ростарчук

На этот раз выгодное предложение касается флагмана китайцев в России — среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. Рестайлинговая версия SUV поступила в продажу в конце прошлого года, причем китайцы делали первым покупателям достаточно дорогие подарки в виде новейших смартфонов.

Впрочем, продажи новинки хорошо пошли не благодаря им. Просто автомобиль, пережив легкую косметическую операцию, стал полностью соответствовать современным трендам в «кроссоверостроении». Яркий и стильный, внешне он ничем не уступает своим конкурентам.

При этом специалисты компании изрядно потрудились и над его начинкой, здорово адаптировав и подвеску, и рулевое управление под эксплуатацию в непростых российских условиях. Кроме того, автомобиль (как и его младшие братья Tiggo 3 и Tiggo 2) получил продвинутую мультимедийную систему, расширяющую в том числе возможности применения в авто смартфона (отчет о тест-драйве новинки можно прочесть здесь). Правда, при всех плюсах, у машины есть одно «но».

Речь, разумеется, о ее цене, которая стартует с отметки в 972 000 рублей за версию с МКП. Топовая же модификация и вовсе стоит 1 179 000 «деревянных». Понятно, что за эти деньги будущий владелец получит такие «вкусности», которые в европейских и корейских аналогах будут доступны за совсем иные деньги. Однако в представлении большинства моторизованных россиян подобный ценник для «китайца» — нонсенс. Видимо, отчасти соглашаясь с этим, российское представительство марки, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», снижает цену на кроссовер. Но только для тех потенциальных покупателей, которые воспользуется одной из фирменных программ.

Так, до конца июня во всех салонах дилерской сети марки можно купить Chery Tiggo 5 cо скидкой в 80 000 рублей, если сдать в трейд-ин свой подержанный «Черик». При сдаче авто любой другой марки выгода будет меньше — 50 000 ₽ При этом еще от 67 000 до 80 000 рублей — в зависимости от выбранной комплектации автомобиля — можно сэкономить, оформив покупку в кредит по фирменной программе «АвтоЭкспресс» со сниженной кредитной ставкой — 14,5%. Также возможна покупка кроссовера «Тигго 5» в кредит с экстремально низким платежом в 7388 рублей в месяц при сроке кредита до 36 месяцев.

И в любом случае покупатель получает полис КАСКО в подарок.

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29 мая 2017
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