Как сэкономить при покупке кроссовера Chery Tiggo 5

На этот раз выгодное предложение касается флагмана китайцев в России — среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 5. Рестайлинговая версия SUV поступила в продажу в конце прошлого года, причем китайцы делали первым покупателям достаточно дорогие подарки в виде новейших смартфонов.

Впрочем, продажи новинки хорошо пошли не благодаря им. Просто автомобиль, пережив легкую косметическую операцию, стал полностью соответствовать современным трендам в «кроссоверостроении». Яркий и стильный, внешне он ничем не уступает своим конкурентам.

При этом специалисты компании изрядно потрудились и над его начинкой, здорово адаптировав и подвеску, и рулевое управление под эксплуатацию в непростых российских условиях. Кроме того, автомобиль (как и его младшие братья Tiggo 3 и Tiggo 2) получил продвинутую мультимедийную систему, расширяющую в том числе возможности применения в авто смартфона (отчет о тест-драйве новинки можно прочесть здесь). Правда, при всех плюсах, у машины есть одно «но».