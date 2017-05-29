Названа цена нового поколения Mazda CX-5

Продажи автомобиля в нашей стране начнутся, как уже было сказано, в июле этого года. Кроссовер будут собирать, как и ряд других моделей марки, на предприятии «Мазда Соллерс» во Владивостоке, где сейчас идет окончательная отладка производственных процессов. Новая «Мазда CX-5» оказалась дороже текущей примерно на 5%. Самая дешевая комплектация с 2-литровым бензиновым мотором, МКП и передним приводом стоит минимум 1 431 000 рублей. Цена топовой с 2,5-литровым мотором, полным приводом и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач начинается со странной цифры 2 003 000 рублей (дизельные версии в виду их невостребованности россиянами поставляться не будут). Прайс-лист довольно вменяемый если учесть, что новая CX-5 необычайно похорошела и уже в базе предлагает откровенно премиальные опции.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Новинка рынка порадует поклонников марки и модели подогревом руля, зоны покоя дворников и задних сидений. Кроме того в списке нововведений электропривод двери багажника, автоматическое закрывание дверей при начале движении (для забывчивых пассажиров), автоматическое сложение боковых зеркал, проекционный дисплей над приборной панелью, обновленная система автоматического торможения и регулировка угла наклона задних сидений. Теперь даже базовая комплектация включает полностью светодиодную оптику и, понятное дело, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.
В целом, трудившиеся над новой версией CX-5 дизайнеры и инженеры постарались сохранить узнаваемую внешность автомобиля, придав ему более современный и агрессивный вид, улучшив его управляемость, плавность хода и акустический комфорт — теперь в салоне столь же тихо, как в городской квартире с закрытыми окнами. Но об всем этом портал «АвтоВзгляд» расскажет в следующих публикациях.