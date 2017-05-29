Названа цена нового поколения Mazda CX-5

Новинка рынка порадует поклонников марки и модели подогревом руля, зоны покоя дворников и задних сидений. Кроме того в списке нововведений электропривод двери багажника, автоматическое закрывание дверей при начале движении (для забывчивых пассажиров), автоматическое сложение боковых зеркал, проекционный дисплей над приборной панелью, обновленная система автоматического торможения и регулировка угла наклона задних сидений. Теперь даже базовая комплектация включает полностью светодиодную оптику и, понятное дело, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

В целом, трудившиеся над новой версией CX-5 дизайнеры и инженеры постарались сохранить узнаваемую внешность автомобиля, придав ему более современный и агрессивный вид, улучшив его управляемость, плавность хода и акустический комфорт — теперь в салоне столь же тихо, как в городской квартире с закрытыми окнами. Но об всем этом портал «АвтоВзгляд» расскажет в следующих публикациях.