BMW испытывает X4 второго поколения

Так, судя по снимкам, опубликованным изданием Autoexpress, BMW X4 получил как минимум перелицованные фары и радиаторную решетку. Кроме того, некоторые корректировки произошли и в задней части автомобиля: номерной знак переместился с крышки багажника на новый бампер, по краям которого расположились трубы выхлопной системы.

Ожидается, что построят новый X4, как и его младшего брата X3, на модульной платформе CLAR, благодаря чему кроссовер станет примерно на 100 килограммов легче, но при этом длиннее и, как следствие, просторнее. По предварительным данным, помимо бензиновых и дизельных модификаций в продаже появится и гибридная. Наиболее вероятно, что в эту силовую установку войдут двухлитровый бензиновый двигатель и электромотор от BMW 330 e, а ее суммарная мощность составит 249 л. с.

Напомним, что дебют второй генерации BMW X4 намечен на 2018 год. На сегодняшний же день российские покупатели могут обзавестись кроссовером первого поколения по цене от 3 140 000 рублей.