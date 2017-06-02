Кроссовер Skoda Kodiaq выходит на российский рынок

Так, начиная с завтрашнего дня, россияне могут обзавестись новеньким кроссовером Skoda Kodiaq по цене от 1 999 000 рублей. Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, автомобили, произведенные в Чехии, будут продаваться исключительно в топовых комплектациях Ambition Plus и Style Plus. В списке их оснащения значатся функция подогрева передних и задних сидений, шесть подушкек безопасности, двухзонный климат-контроль, а также множетсво других полезных опций. Кроме того, для удобства водителя машина оборудована парктрониками и электронным помощником при выезде с парковки задним ходом.

Под капотами Kodiaq «поселились» 150-сильный 1,4-литровый TSI, двухлитровый TSI мощностью 180 л. с. и 150-сильный TDI рабочим объемом в два литра. Пару первому составляет шестиступенчатый «робот» DSG-6, а в тандеме с остальными трудится DSG-7. При этом привод предлагается безальтернативно полный с многодисковой муфтой с электронным управлением.

Напомним, накануне EuroNCAP опубликовал результаты своей очередной серии краш-тестов. Согласно данным, новый Skoda Kodiaq удостоился высших баллов — автомобилю присудили пять «звезд» безопасности из пяти возможных.