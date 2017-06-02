Опубликованы первые изображения нового Audi Q8

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новый Audi Q8 во многом схож как с младшим Q7, так и с Volkswagen Touareg, на базе которого «Ку Восемь» и построят. Разумеется, эта модель станет самой дорогой из ингольштатдской линейки SUV — по предварительным данным, ценник кроссовера в топовых версиях перевалит за 100 000 евро.

Как сообщает Motor1, Audi могут представить свой новый Q8 в начале следующего года. Велика вероятность, что официальная премьера новинки состоится на автосалоне в Детройте, который пройдет в январе, либо же спустя два месяце на Женевском моторшоу.

Известно также, что ингольштатдцы трудятся еще над одним «очень спортивным» кроссовером, который получит название Q4. Этот же SUV, почитать о котором можно здесь, выйдет в свет в 2019 году.