SEAT просит автолюбителей придумать название для нового кроссовера

– Мы вновь ищем название, которое каким-либо образом связано с Испанией. Расскажите, где вы пережили свой самый лучший момент в этой стране: это может быть город, река, памятник — все, что угодно, — обращается SEAT к автолюбителям на официальном сайте.

Целью акции «SEATseekingName» является поиск имени для нового семиместного кроссовера марки. Согласно условиям, предложить свой вариант может любой желающий, достигший совершеннолетия. Название должно, так или иначе, быть связано с Испанией и иметь художественную или историческую ценность, а также одновременно соответствовать стандартам бренда и отражать характеристики нового автомобиля — задачка не из легких.

На первом этапе конкурса, который пройдет с 1 по 22 июня, осуществляется прием заявок на официальном сайте. Далее SEAT совместно с приглашенным экспертами выберет три наиболее подходящих варианта и устроит голосование, итоги которого подведут до 15 октября.

Примечательно, что в правилах проведения кампании нет ни слова о том, какой приз ожидает победителя. Впрочем, сам факт того, что ваше название окажется наиболее подходящим, и в модельном ряду марки появится кроссовер, название которому придумали вы — уже очень приятно.