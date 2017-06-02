Тест-драйв нового поколения Mazda CX-5: дерзить изволите

От слова «премиум» в околоавтомобильных кругах всех уже порядком подташнивает. Это такой локальный мем, над которым потешаются и журналисты автомобильных изданий, и сами работники индустрии, особенно когда видят в очередном пресс-релизе это слово и его производные более двадцати раз. Но пока сегменту дорогих автомобилей не придумали новый удобоваримый эпитет («лакшери», «люкс» и «элитный» тоже не годятся, потому что ассоциируются с Тимати, борделями или жилыми комплексами в подмосковном Железнодорожном), всем приходится иметь дело с «Премиумом».

В компании «Мазда», определенно, работают люди с тонким чувством рынка и прекрасного одновременно, посему им чуждо навешивание набивших оскомину ярлыков на свои творения. Но от диктуемых рынком правил далеко не уйдёшь. Поэтому мне так запал в душу презентационный слайд с заголовком «Заявка на премиум». Mazda не метит в указанную выше категорию всерьез, но планирует основательно потеснить кроссоверы сегмента SUV-C премиальных марок. Чтобы понять этот посыл, достаточно взглянуть на город, где проходил первый тест-драйв собранных во Владивостоке Mazda CX-5 нового поколения — Баку.