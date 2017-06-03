Отмороженные: китайская Chery троллит Господа

Причем — с размахом. Уже, видимо, не надеясь на снисхождение небесной канцелярии к аз грешным в ближайшее время, а то и предчувствуя худший сценарий развития событий, свою акцию китайские товарищи растянули на весь первый месяц псевдо лета-2017. В распространенном на днях пресс-релизе они так прямо и пишут, что «следуя трендам погодных условий предлагают зимнюю резину в подарок при покупке кроссовера Chery Tiggo 3». Который, в свою очередь, порадует будущих владельцев не только своим качеством, надежностью, но и максимальной адаптацией к, цитируем, «российским… климатическим условиям». К нашенским, иначе говоря, не только морозным зимам, но и веснам-летам (и пусть грамотеи не осудят вольное обращение со словом — мозги с извилины на извилину не попадают при таких температурах). А в качестве дополнительной защиты от природных катаклизмов и воли Божьей китайцы дарят в придачу и полис КАСКО. Совсем, видать, приморозило бедных азиатов, раз при всей своей прижимистости они демонстрирую подобные аукционы неслыханной щедрости. Которые, к тому же, на зимней резине и «всепогодном» КАСКО не заканчиваются.

Ведь эту действительно весьма актуальную для России модель (отчет о ее тест-драйве читайте здесь), они предлагают приобрести в кредит под беспрецедентно низкие 6,17% годовых в рамках фирменной программы Chery Finance. Таких ставок не дает даже госпрограмма по льготному автокредитованию. А китайцы в придачу к ней гарантируют еще и скидки от 50 500 до 56 300 рублей в зависимости от выбранной комплектации Chery Tiggo 3. Ну точно — отмороженные…