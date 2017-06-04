Первый тест-драйв субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2: Китай и рулит, и едет

И пусть злые языки находят явное сходство модели с суперпопулярным в нашей стране «корейцем» Hyundai Creta (особенно в фас), оставим эти завистливые уколы на их совести. Просто «Тигго 2» создан с учетом всех современных автомобильных трендов, модных веяний и потребительских предпочтений. А с учетом того, что продажи машины в Китае начались как минимум на шесть месяцев раньше мирового дебюта «Креты», то еще нужно посмотреть, кого обвинять в плагиате. Кстати говоря, все те же злые языки считают, что и новый VW Tiguan слизан с Chery Tiggo 2, вот и пойди разберись тут в этом дизайнерском хороводе.

Но как бы то ни было, но по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» экстерьер новинки российского рынка (к нам она приехала в середине апреля, ровно через год после старта продаж на рынке КНР) не оставляет равнодушным, уж простите за этот журналистский штамп, не только соседей по потоку, гаишников и заправщиков с бензоколонок, но даже бабушек, перемывающих на подъездных лавочках косточки всем, всему и вся. А девчонки и прочие метросексуалы смотрят на его водителя с откровенной завистью и радостно идут на знакомство. Что и понятно. При всей своей элегантной миниатюрности, «китаец» выглядит и солидно, и агрессивно, и — главное — как-то очень уверенно. Изысканности ему, в том числе, придает светодиодная головная оптика, где контуры отражателей фар исполнены в виде буквы «С», с которой начинается название бренда, а стремительности — мощное «оперение» задних фонарей. На имидж еще молодого, но уже вполне состоявшегося джентльмена удачно играет и такой аксессуар модного автомобильного костюма, как внедорожный обвес. Хотя именно внедорожные способности машины — под большим вопросом, но об этом чуть позже.