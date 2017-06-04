Первый тест-драйв субкомпактного кроссовера Chery Tiggo 2: Китай и рулит, и едет

А ведь на предтечах этого симпатичного автомобиля, при всей их популярности у небогатых россиян и особенно таксующих, перемещаться в пространстве даже на короткие расстояния особого желания не возникало даже в качестве пассажира. Все эти Chery Very, Chery A13 и Chery Bonus, на чьих узлах и агрегатах (правда, глубоко модернизированных) и построен Chery Tiggo 2, сильно расстраивали не столько своими ездовыми повадками (хотя и к ним имелись претензии), сколько сомнительным дизайном, этакой местечковой китайской кургузостью и скучнейшим «внутренним содержанием». Но все изменилось с приходом в компанию именитого дизайнера Джеймса Хоупа, до этого славно потрудившегося на благо Ford и General Motors. При этом если вышедшие из-под его пера новые Tiggo 3 и Tiggo 5 можно назвать просто очень удачными, то Tiggo 2 — откровенным успехом.
И пусть злые языки находят явное сходство модели с суперпопулярным в нашей стране «корейцем» Hyundai Creta (особенно в фас), оставим эти завистливые уколы на их совести. Просто «Тигго 2» создан с учетом всех современных автомобильных трендов, модных веяний и потребительских предпочтений. А с учетом того, что продажи машины в Китае начались как минимум на шесть месяцев раньше мирового дебюта «Креты», то еще нужно посмотреть, кого обвинять в плагиате. Кстати говоря, все те же злые языки считают, что и новый VW Tiguan слизан с Chery Tiggo 2, вот и пойди разберись тут в этом дизайнерском хороводе.
Но как бы то ни было, но по мнению экспертов портала «АвтоВзгляд» экстерьер новинки российского рынка (к нам она приехала в середине апреля, ровно через год после старта продаж на рынке КНР) не оставляет равнодушным, уж простите за этот журналистский штамп, не только соседей по потоку, гаишников и заправщиков с бензоколонок, но даже бабушек, перемывающих на подъездных лавочках косточки всем, всему и вся. А девчонки и прочие метросексуалы смотрят на его водителя с откровенной завистью и радостно идут на знакомство. Что и понятно. При всей своей элегантной миниатюрности, «китаец» выглядит и солидно, и агрессивно, и — главное — как-то очень уверенно. Изысканности ему, в том числе, придает светодиодная головная оптика, где контуры отражателей фар исполнены в виде буквы «С», с которой начинается название бренда, а стремительности — мощное «оперение» задних фонарей. На имидж еще молодого, но уже вполне состоявшегося джентльмена удачно играет и такой аксессуар модного автомобильного костюма, как внедорожный обвес. Хотя именно внедорожные способности машины — под большим вопросом, но об этом чуть позже.
Интерьер «Чери Тигго 2» под стать экстерьеру: для относительно бюджетного авто он просто роскошен. Лично я не перфекционист, но думаю, что даже самых взыскательных граждан используемая в отделке салона ткано-кожаная комбинация, выдержанная в черно-оранжевых тонах, приведет в восторг. Пластик, конечно, дубоват, но дубоват терпимо. К тому же он совершенно не гремит и очень удачно (я бы даже сказал — изысканно-тонко) раскрашен в мелкую зебру, и этот рисунок создает настроение.
Как и кожаный руль, который, правда, как и продвинутая фирменная мультимедийная система Cloudrive c 8-дюймовым тачскриновым дисплеем, идет только в старших комплектацях Luxury (на младшей версии Comfort «баранка» пластиковая, а вместо мультимедийки — радио с USB и двумя колонками. Не располагает она ни камерой заднего вида, ни круиз-контролем, а вместо «климата» здесь кондиционер). Из явных внутрисалонных недостатков — отсутствие во всех модификациях переднего подлокотника и подсветки неглубокого перчаточного ящика.
А поклонники гаджетов от Apple будут несколько расстроены тем, что упомянутая выше Cloudrive не очень охотно взаимодействует с iPhone. Нет, с телефоном она, конечно, легко коннектится что через Bluetouth, что через кабель. Однако проигрывать хранящиеся в нем мелодии готова через раз, как и выводить на свой экран все забитые в мобильник приложения. «Андроидщикам» в этом смысле повезло — система работает с их девайсами отменно. Другое дело, что и тем и другим надежно пристроить свои аппараты тут негде — ни на торпедо, ни на центральной консоли удобных ниш-выемок-отсеков нет (два подстаканника, один из которых занят пепельницей — не в счет). Впрочем, на скорость эти досадные мелочи не влияют. А зажечь на этом аппарате можно.
Но для этого лучше брать машину с МКП. Нет, на «автомате» (а здесь стоит не какой-то там «робот» или вариатор, а честная гидротрансформаторная автоматическая трансмиссия) она тоже неплохо едет, но тут есть нюансы. Но начнем с механики.
Если активно работать со всеми ее пятью ступенями, что довольно просто и даже приятно, учитывая и четкость их включения, и короткие ходы рычага переключения передач, то «хулиганить» тут можно во всех скоростных диапазонах и даже устраивать светофорные гонки, если бензина в вашей крови больше, чем мозгов. При этом вас даже не особенно будет беспокоить шум двигателя.
А вот езда с АКП, как уже говорилось, потребует некоторого привыкания. Агрегатируя ее с 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью в 106 «лошадок», китайские инженеры явно недомудрили. И дело даже не в том, что на машине с такой трансмиссией со светофора вы первым не уйдете (это как раз на пользу). Беда в другом. При дальнейших активных ускорениях мотор хотя без вопросов и обеспечит нужные вам подхват и динамику разгона, но будет делать это очень уж громко. А точнее — ровно те долгие 2—3 секунды, на которые задумывается «автомат», переходя на следующую ступень (их, кстати, здесь только четыре). Ситуация меняется в лучшую сторону при езде на крейсерских 90—110 км/ч, а шустрить в городе лучше под громкую музыку. Однако при плавных «разбегах» этой проблемы нет вовсе. Как и с «подвесочным» комфортом.
Tiggo 2 вполне безболезненно переваривает мелкие неровности городских дорог, хотя при форсировании их серьезных дефектов — в виде, скажем, «лежачих полицейских» и других ухабов — седоков довольно жестко потряхивает. Но ведь мы не забываем, что едем пусть и на «мелком», но кроссовере, подразумевающем и съезды с шоссе. И тут (как, впрочем, и на всех SUV от Chery), чуть жестковатая подвеска оборачивается большим плюсом — по грейдеру или гравийному проселку машина идет почти как по рельсам, не выматывая из пассажиров душу. Для вояжей на дачу, пусть и дальнюю, самое оно.
А вот на более серьезные офф-роудные приключения я бы на вашем месте не осмеливался. В том числе и потому, что тут не только нет полного привода, но и клиренс авто в 186 мм на деле составляет не более 175 — и днище коллектора, и некоторые элементы климатической установки находятся заметно ниже уровня переднего бампера. Так что после покупки машины очень советую установить стальную защиту моторного отсека. Да и за мощными пластиковыми накладками скрываются довольно жиденькие пороги — садиться на них явно не рекомендуется. Зато снизу этот «Черик» очень неплохо обработан антигравийным покрытием, а в арках передних колес даже имеются локеры (почему их нет в задних — большой вопрос).
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
И подводя итоги первых испытаний китайского кроссовера (а скорее — все-таки высокого хетчбэка) можно сказать, что они прошли более, чем успешно. Стильный, комфортный, динамичный — он явно придется по душе молодежной аудитории (впрочем, не разочаруются в нем и те, кому за тридцать). В нем довольно удобно разместятся четыре человека (пятого можно брать только в быстрый бросок от дома до клуба), а их багаж легко примет самый большой в классе багажный отсек объемом в 420 литров. При этом машина не разорит на АЗС, хотя в смешанном цикле и потребляет 8,5—9 литров на сотню километров, а в городе съедает и все 10,5 л. Но зато бюджетного Аи-92.
Другое дело, что цену самой машины бюджетной можно назвать с натяжкой. За откровенно простенький Comfort китайцы просят минимум 760 000 рублей, а за шикарный Luxury+ уже 890 000 «деревянных». Оптимальная же комплектация Luxury (АКП и все «плюшки») стоит 820 000. Hyundai Creta в сопоставимом «фарше» выйдет, конечно, значительно дороже, а вот Renault Sandero Steepway и LADA XRAY – гораздо дешевле: 787 000 и 710 000 рублей соответственно. Правда, у Chery имеется широкий спектр программ, заметно снижающих стоимость ее машин. И по одной из них героя нашего теста можно купить менее, чем за 600 000 «деревянных».