KIA рассекретила внешность нового кроссовера Stonic

Впрочем, KIA пока не раскрывает никаких подробностей относительно Stonic. Предполагается лишь, что моторная гамма кроссовера будет включать в себя литровый бензиновый турбомотор мощностью от 100 до 120 л. с., а также 1,4- и 1,6-литровые T-GDI — ничего сверхъестественного.

На представленных изображениях мы видим автомобиль, оснащенный дисками из легкого сплава, выдвижными ручками дверей и небольшими боковыми зеркалами. Однако скорее всего серийная версия кроссовера будет выглядеть несколько иначе — и некоторые дизайнерские решения корейцы позаимствуют у моделей Sportage и Sorento.

По данным наших зарубежных коллег продажи нового KIA Stonic начнутся во второй половине 2017 года, а официальная премьера модели состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.