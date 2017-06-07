KIA рассекретила внешность нового кроссовера Stonic

Как сообщает портал Motor1, на первый взгляд необычное название Stonic происходит от объединения слов «Speedy» (быстрый) и «Tonic» (тонизирующий). Вероятно, таким образом производитель намекает, что новый SUV обладает отменными динамическими характеристиками, которые позволят ему взять уверенный старт на авторынке.
Впрочем, KIA пока не раскрывает никаких подробностей относительно Stonic. Предполагается лишь, что моторная гамма кроссовера будет включать в себя литровый бензиновый турбомотор мощностью от 100 до 120 л. с., а также 1,4- и 1,6-литровые T-GDI — ничего сверхъестественного.
На представленных изображениях мы видим автомобиль, оснащенный дисками из легкого сплава, выдвижными ручками дверей и небольшими боковыми зеркалами. Однако скорее всего серийная версия кроссовера будет выглядеть несколько иначе — и некоторые дизайнерские решения корейцы позаимствуют у моделей Sportage и Sorento.
По данным наших зарубежных коллег продажи нового KIA Stonic начнутся во второй половине 2017 года, а официальная премьера модели состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.