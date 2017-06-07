KIA рассекретила внешность нового кроссовера Stonic

Фото: www.motor1.com
Компания KIA опубликовала несколько рендерных изображений экстерьера и интерьера своего нового кроссовера. А заодно корейцы официально подтвердили, что новинка, как и предполагалось, получит название Stonic.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Motor1, на первый взгляд необычное название Stonic происходит от объединения слов «Speedy» (быстрый) и «Tonic» (тонизирующий). Вероятно, таким образом производитель намекает, что новый SUV обладает отменными динамическими характеристиками, которые позволят ему взять уверенный старт на авторынке.

Фото: www.motor1.com

Впрочем, KIA пока не раскрывает никаких подробностей относительно Stonic. Предполагается лишь, что моторная гамма кроссовера будет включать в себя литровый бензиновый турбомотор мощностью от 100 до 120 л. с., а также 1,4- и 1,6-литровые T-GDI — ничего сверхъестественного.

На представленных изображениях мы видим автомобиль, оснащенный дисками из легкого сплава, выдвижными ручками дверей и небольшими боковыми зеркалами. Однако скорее всего серийная версия кроссовера будет выглядеть несколько иначе — и некоторые дизайнерские решения корейцы позаимствуют у моделей Sportage и Sorento.

По данным наших зарубежных коллег продажи нового KIA Stonic начнутся во второй половине 2017 года, а официальная премьера модели состоится в сентябре на Франкфуртовском автосалоне.

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7 июня 2017
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