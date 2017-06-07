Nissan отзывает в России почти 1000 кроссоверов Terrano

Фото: Nissan
Компания Nissan объявила о проведении сервисной кампании, охватывающей без малого тысячу кроссоверов Terrano. Японцы, наконец, выявили причину, по которой на приборной панели периодически появляется сигнал неисправности подушки безопасности.
Виктория Базылева

По данным «Росстандарта» под отзывную акцию подпадает 976 автомобилей Nissan Terrano, сошедших с конвейера в период с марта по ноябрь 2016 года.

Производитель обнаружил ошибку в проектной документации, из-за которой на некоторые кроссоверы в базовой комплектации установили не те рулевые колеса. В результате этого заводского промаха существует вероятность повреждения спирального кабеля подушки безопасности водителя — при повороте руля он соприкасается с подрулевым переключателем. И, как следствие, на панели проборов появляется индикатор, сигнализирующий о несправности подушек безопасности.

Специалисты дилерских центров Nissan абсолютно бесплатно для владельцев заменят на потенциально дефектных автомобилях рулевые колеса, а в случае необходимости — и подрулевые переключатели.

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7 июня 2017
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