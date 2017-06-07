Nissan отзывает в России почти 1000 кроссоверов Terrano

По данным «Росстандарта» под отзывную акцию подпадает 976 автомобилей Nissan Terrano, сошедших с конвейера в период с марта по ноябрь 2016 года.

Производитель обнаружил ошибку в проектной документации, из-за которой на некоторые кроссоверы в базовой комплектации установили не те рулевые колеса. В результате этого заводского промаха существует вероятность повреждения спирального кабеля подушки безопасности водителя — при повороте руля он соприкасается с подрулевым переключателем. И, как следствие, на панели проборов появляется индикатор, сигнализирующий о несправности подушек безопасности.

Специалисты дилерских центров Nissan абсолютно бесплатно для владельцев заменят на потенциально дефектных автомобилях рулевые колеса, а в случае необходимости — и подрулевые переключатели.