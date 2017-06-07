Обновленный Jeep Cherokee замечен на тестах

Судя по представленным снимкам, экстерьер обновленного Jeep Cherokee не подвергнется серьезным изменениям. Разве что автомобиль обзаведется светодиодными ходовыми огнями, а его фары переместятся чуть повыше. Никаких глобальных перемен не предвидится и в оформлении задней части кроссовера: вероятнее всего, машину укомплектуют видоизмененными фонарями и перелицованным бампером.

По неподтвержденным данным, Jeep Cherokee получит девятиступенчатый «автомат», который в настоящее время «трудится» на автомобилях Renegade и Compass. Никаких других подробностей на сегодняшний день неизвестно.

Как сообщает портал Motor1, официальная премьера рестайлингового Jeep Cherokee состоится на моторшоу в Лос-Анжелесе, который пройдет в начале декабря. Однако не исключается, что за пару недель до автосалона американцы организуют и онлайн-презентацию модели.