Citroën представил новый кроссовер C3 Aircross

Фото: www.netcarshow.com
Citroën, наконец, официально презентовал свой новый субкомпактный кроссовер C3 Aircross. Как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в российском офисе, модель появится в России в следующем году.
Виктория Базылева

В основу Citroën C3 Aircross, отличающегося весьма своеобразным дизайном, лег дебютировавший на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Новинка, как и подобает представителям сегмента SUV, обладает увеличенным дорожным просветом, защитными накладками на переднем и заднем бамперах, расширителями колесных арок, а также рейлингами на крыше. Интересно, что особое внимание французы уделили персонализации, предлагая покупателям 8 различных цветов кузова, 4 оттенка крыши и 4 варианта окраски элементов экстерьера.

Citroën C3 Aircross, несмотря на свои габариты — 4150/1760/1640 мм — может похвастать достаточно просторным салоном. Благодаря колесной базе в 2600 мм пассажиры заднего ряда чувствуют себя комфортно. К тому же кроссовер имеет вместительный багажник, объем которого достигает 1289 литров при сложенных задних сиденьях.

Фото: www.netcarshow.com

Список оснащения C3 Aircross достаточно богат: кроссовер располагает системами помощи при спуске Hill Assist Descent, экстренного автоматического торможения Active Safety Brake, а также Grip Control с пятью режимами езды: «Стандарт», «Песок», «Бездорожье», «Снег» и ESP OFF. Помимо этого, автомобиль оборудован электронным ассистентом парковки, функциями распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.

Кроссовер комплектуется трехцилиндровыми бензиновыми моторами PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические или автоматические.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Citroёn, старт европейских продаж абсолютно нового C3 Aircross намечен на вторую половину нынешнего года. Однако до нашей страны автомобиль доберется лишь в следующем году.

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13 июня 2017
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