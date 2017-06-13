Citroën представил новый кроссовер C3 Aircross

В основу Citroën C3 Aircross, отличающегося весьма своеобразным дизайном, лег дебютировавший на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Новинка, как и подобает представителям сегмента SUV, обладает увеличенным дорожным просветом, защитными накладками на переднем и заднем бамперах, расширителями колесных арок, а также рейлингами на крыше. Интересно, что особое внимание французы уделили персонализации, предлагая покупателям 8 различных цветов кузова, 4 оттенка крыши и 4 варианта окраски элементов экстерьера.

Citroën C3 Aircross, несмотря на свои габариты — 4150/1760/1640 мм — может похвастать достаточно просторным салоном. Благодаря колесной базе в 2600 мм пассажиры заднего ряда чувствуют себя комфортно. К тому же кроссовер имеет вместительный багажник, объем которого достигает 1289 литров при сложенных задних сиденьях.