Hyundai выпустит два новых кроссовера к 2020 году

– Изучив потребности наших клиентов, мы пришли к выводу, что сегмент больших кроссоверов и внедорожников достиг насыщения. Однако мы видим перспективы развития в рыночной нише компактных кроссоверов, ведь начинающие водители, как правило, выбирают небольшие, но надежные и мощные автомобили, — приводит слова Чанга Юи-суна издание Autocar.

Он рассказал, что к 2020 году Hyundai выпустит новый субкомпактный SUV, и в то же время на рынок выйдет большой кроссовер, который займет ступеньку в модельном ряду выше, чем Santa Fe.

К тому же вице-председатель компании отметил, что в следующем году начнутся продажи электрической модификации Hyundai Kona с максимальным запасом хода до 400 километров. Однако Чанг не уточнил, появятся ли эти автомобили в том числе в Европе или будут ориентированы исключительно на рынки Азии.