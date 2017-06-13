Названы худшие кроссоверы для езды ночью

Американский институт пользуется во всем мире репутацией серьезной организации и не склонен впадать в крайности — как в плане затушевывания, так и усугубления выявленных недостатков. Тем интереснее звучит вывод его экспертов, опубликованный 13 июня сего года — из 19 непремиальных и 18 премиальных среднеразмерных кроссоверов только у двенадцати характеристики фар признаны удовлетворительными.

Соответственно, у 23 моделей они оказались на грани допустимого и ниже. Единственными, чьи приборы головного света были оценены по высшему баллу, оказались Hyundai Santa Fe и Volvo XC60 2017 модельного года.

— Как сегмент, среднеразмерные кроссоверы выступили немного лучше, чем другие SUV, которые мы оценивали в прошлом году, и это обнадеживает, — говорит старший инженер-исследователь Мэтт Брамбелов. — Тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с фарами, которые снижают уровень безопасности, поскольку ночью освещают весьма короткий отрезок дороги.