Названы худшие кроссоверы для езды ночью

Фото: www.iihs.org
Как показало очередное ислледование, проведенное Страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), фары только двух из 37 моделей среднеразмерных кроссоверов заслужили оценку «хорошо».
Вадим Устинов

Американский институт пользуется во всем мире репутацией серьезной организации и не склонен впадать в крайности — как в плане затушевывания, так и усугубления выявленных недостатков. Тем интереснее звучит вывод его экспертов, опубликованный 13 июня сего года — из 19 непремиальных и 18 премиальных среднеразмерных кроссоверов только у двенадцати характеристики фар признаны удовлетворительными.

Соответственно, у 23 моделей они оказались на грани допустимого и ниже. Единственными, чьи приборы головного света были оценены по высшему баллу, оказались Hyundai Santa Fe и Volvo XC60 2017 модельного года.

— Как сегмент, среднеразмерные кроссоверы выступили немного лучше, чем другие SUV, которые мы оценивали в прошлом году, и это обнадеживает, — говорит старший инженер-исследователь Мэтт Брамбелов. — Тем не менее, мы по-прежнему сталкиваемся с фарами, которые снижают уровень безопасности, поскольку ночью освещают весьма короткий отрезок дороги.

Фото: www.carscoops.com

Не так много покупателей тестируют автомобиль перед покупкой, и уж совсем никто не делает это ночью. А надо заметить, что видимость в темное время суток время имеет решающее значение для безопасности движения на трассе — около половины дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом происходит в темноте, на рассвете или в сумерки.

Методология, применяемая американским институтом, включает в себя оценку того, насколько далеко распространяется ближний и дальний свет на прямых и в поворотах. Также принимается во внимание степень ослепления водителей встречных автомобилей ближним светом.

Многие из кроссоверов комплектуются разными типами фар — галогенными, ксеноновыми, светодиодными — часть из них снабжена адаптивной функцией. Таким образом, 37 моделей, принимавших участие в исследовании, имеют 79 вариантов оснащения приборами головного света. Все они были протестированы.

Фото: www.extremelights.co.za

Более половины из испытанных фар слишком сильно бликуют. А между тем жалобы именно на блики от встречных фар являются наиболее распространенными.

Худшим среднеразмерным кроссовером по световооруженности признан KIA Sorento. Даже его адаптивные ксеноновые фары не обеспечивают достаточной видимости на прямых, в крутых левых и плавных правых поворотах. Дальность освещения дороги у них примерно в два раза меньше, чем у Volvo XC60.

В категорию «удовлетворительно» попали среди прочих Honda Pilot, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Toyota Highlander, а также премиальные BMW X5, Infiniti QX70, Lexus NX, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE. «Двойку» получили 11 моделей, в том числе вышеупомянутая KIA Sorento, Jeep Wrangler и Infiniti QX60.

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13 июня 2017
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