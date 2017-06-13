Новый BMW X7 дебютирует в сентябре

По данным издания Autocar, семиместный BMW X7, будущий конкурент Mercedes GLS и Range Rover, дебютирует в сентябре на моторшоу во Франкфурте. К слову сказать, там же баварцы презентуют i3S, 6-ю серию GT и X3 следующей генерации.

Самый большой кроссовер BMW был не раз замечен фотошпионами во время дорожных испытаний, и даже несмотря на плотную камуфляжную пленку, некоторое представление о новой модели мы все же имеем. К примеру, судя по снимкам, автомобиль обзаведется типичной для баварских машин радиаторной решеткой и формой головной оптики.

Ранее предполагалось, что в основу нового X7 легла та же платформа, что и в X5, только, разумеется, модернизированная. Однако Ян Робертсон, член совета директоров BMW AG, эту информацию опроверг, отметив лишь, что база для новинки разработана совершенно новая. О том, какие двигатели будут приводить X7 в движение, также ничего неизвестно. По неподвержденным данным кроссовер получит битурбированные V6 и V8, которые в настоящее время «трудятся» под капотами X5 и X6.

Как портал «АвтоВзгляд» уже сообщал ранее, производство BMW X7 планируется наладить на заводе в городе Спартанберг, который находится в американском штате Южная Каролина. А старт российских продаж новинки намечен на 2018 год.