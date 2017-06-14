Названа дата начала российских продаж нового кроссовера Jeep Compass

Кроссовер поступит на рынок в полноприводной модификации и трех различных вариантах исполнения: Longitude, Limited и, что немаловажно Trailhawk с завидным внедорожным потенциалом. Возможно, чуть позже этот перечень пополнится версией Sport.

Гамма двигателей будет включать в себя два бензиновых агрегата мощностью 150 и 180 л. с., а также 140-сильный турбодизель с максимальным крутящим моментом в 356 Нм. Коробка передач — исключительно девятидиапазонный гидромеханический «автомат».

Из особенностей новинки нельзя не отметить 70 различных электронных систем пассивной и активной безопасности. В частности, функцию предупреждения о столкновении, адаптивный круиз-контроль, системы активного подавления кренов и удержания авто в пределах разметки.

Помимо прочего, «Компаcс» похвастает продвинутым мультимедийно-навигационным комплексом Uconnect 8.4 NAV с отменной графикой тачскрина и расширенным набором опций.