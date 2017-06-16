Американцы везут в Россию «убийцу» Audi Q3 и BMW X1

Фото: АвтоВзгляд
Глава европейского подразделения марки Jeep Данте Зилли официально объявил о начале российских продаж второго поколения компактного кроссовера Jeep Compass. Они стартуют в начале июля, а товарные машины появятся осенью.
Александр Ростарчук

И хотя и в этот раз цены на новинку названы не были, в кулуарах презентации представитель марки заявил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что она будет сравнима с немецкими BMW X1 и Аudi Q3.

Другие марки и модели «не катят» как минимум потому, что у нового Jeep Compass не будет в России переднеприводных модификаций и версий с механической коробкой передач. Плюс ко всему прочему он ни на копейку не локализован в нашей стране, а по оснащению, способностям и умениям заметно превосходит упомянутых конкурентов.

Фото: АвтоВзгляд

Кроссовер поступит в шоу-румы в трех различных вариантах исполнения: Longitude, Limited и, что немаловажно Trailhawk с завидным внедорожным потенциалом. Возможно, чуть позже этот перечень пополнится версией Sport.

Гамма двигателей порадует парой бензиновых моторов мощностью 150 и 180 л. с., а также 140-сильным турбодизелем. Компанию любому из них составит девятидиапазонный гидромеханический «автомат».

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16 июня 2017
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