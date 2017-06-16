Американцы везут в Россию «убийцу» Audi Q3 и BMW X1

И хотя и в этот раз цены на новинку названы не были, в кулуарах презентации представитель марки заявил корреспонденту портала «АвтоВзгляд», что она будет сравнима с немецкими BMW X1 и Аudi Q3.

Другие марки и модели «не катят» как минимум потому, что у нового Jeep Compass не будет в России переднеприводных модификаций и версий с механической коробкой передач. Плюс ко всему прочему он ни на копейку не локализован в нашей стране, а по оснащению, способностям и умениям заметно превосходит упомянутых конкурентов.