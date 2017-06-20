Нефтяным шейхам полюбились кроссоверы Renault Duster

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на доклад Минпромторга об итогах 2016 года, в страны Персидского залива в 2017-м оправятся около 6000 автомобилей. Точнее, в Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию поедет кроссовер Renault Duster российской сборки. Собственно, поставки уже начались: первая партия, включающая без малого 500 переднеприводных автомобилей, вооруженных автоматической коробкой передач, отправлена в порты Дубая, Абу-Даби и Кувейта.

Кроссоверы слегка адаптированы под требования экспортных рынков — в частности, у них установлены датчики давления в шинах, показания которых выводятся на приборную панель.

Такой объем поставок для российских заводов французской компании весьма значителен — портал «АвтоВзгляд» напоминает, что всего в 2016 году Renault отправила из России за рубеж примерно 12 000 автомобилей — всего лишь в два раза больше.