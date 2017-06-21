Hyundai готовит новый кроссовер Santa Fe

Недели не прошло с момента одной из ключевых премьер корейского бренда — на мировой автонебосклон взошел новый Hyundai Kona. Впрочем, до России он вряд ли когда доедет. Сегмент компактных кроссоверов уже демонстрирует сумасшедшие цифры — в Европе за год продано 1,1 млн. машин.

Судя по свежим фотографиям с Нюрнбургринга, размещенных на autoblog.com, стилистика всего следующего поколения Hyundai будет равняться именно на этот субкомпактный кроссовер. Даже сейчас, через толщу камуфляжа нового Santa Fe заметны узкие фары, мощные декоративные прорези на бампере и агрессивная решетка радиатора. Линии крыши и окон схожи с нынешним поколением, но задняя оптика изменилась. Фонари стали более узкими и более современными. Прощай, старая добрая «Санта-классик» с миловидным и немного задумчивым фасадом — в тренде теперь акулы!

Ожидать новинку от Hyundai стоит не ранее 2019—2020 года: во-первых, модель только что обновилась, а во-вторых, на прототипе слишком много камуфляжа — вряд ли он уже готов к постановке на конвейер.