Новый кроссовер Lamborghini Urus прокатился по трассе Нюрбургринг

Прототип Lamborghini Urus, «пойманный» во время тестов, тщательно замаскирован от посторонних глаз, но несмотря на это, мы можем сказать, что машина не сильно отличается от представленного в 2012 году концепт-кара. Та же покатая крыша, агрессивная «морда» и намекающие на впечатляющую мощность выхлопные трубы.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый Urus вооружат четырехлитровым битурбированным 650-сильным V8. Вместе со стандартной модификацией Lamborghini презентуют и электрическую, а ближе к 2019 свет увидит гибрид. Известно и то, что в основу кроссовера легла фольксвагеновская модульная платформе MLB, однако прочие подробности пока не разглашаются.

Отметим также, что на новый SUV итальянцы возлагает огромные надежды: в компании уверены, что вывод Urus на рынок поспособствует увеличению мировых продаж более, чем в два раза. В 2018 году планируется выпустить 1000 кроссоверов, в то время как к 2019-му количество производимых в год «Урусов» вырастет в 3,5 раза.