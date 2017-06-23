Когда обновленный кроссовер Subaru Outback приедет в Россию

Subaru Outback, который вот-вот появится у американских дилеров, слегка изменился внешне, получив более «острые» черты. Японцы оснастили машину перелицованной радиаторной решеткой, несколько видоизменили боковые зеркала и поработали над улучшением шумоизоляции. К тому же теперь уже в базовых комплектациях кроссовер оснащается мультимедийным комплектом с увеличенным до 6,5 дюймов дисплеем и с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ценник посвежевшего SUV начинается от 26 810 долларов — в сравнении с дорестайлинговой версией машина подорожала на 290 «зеленых».

Кроме того, на американский рынок выходит и посвежевший седан Subaru Legacy, получивший обновленные бампера, радиаторную решетку и — по примеру старшего собрата Outback — иные внешние зеркала заднего вида. Да и информационно-развлекательный комплекс в салоне автомобиля появился тот же. За этот автомобиль местным автомобилистам придется отдать не менее 21 995 долларов — на 200 «баксов» больше, нежели за текущую версию.