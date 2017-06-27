Когда кроссовер BMW X3 третьего поколения приедет в Россию

Новый BMW X3 построен на фирменной модульной платформе CLAR — кроссовер стал немного крупнее и на 55 килограммов легче своего предшественника. Кроме того, машина обзавелась более массивной радиаторной решеткой и новыми светодиодными фарами и фонарями.

Известно, что моторная гамма BMW X3 третьего поколения включает в себя три бензиновых и два дизельных двигателя мощностью от 184 до 360 л. с., безальтернативно агрегатированных с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic. Кроссовер оснастили современной мультимедийной системой, «понимающей» жесты и голос водителя. Помимо этого в списке опций значится и фирменная система BMW Co-Pilot, представляющая собой круиз-контроль и пакет систем безопасности Driving Assistant Plus.

Новый BMW X3 появится в шоу-румах российских дилеров в ноябре текущего года. Более подробная информацию о комплектациях и ценах кроссовера, ориентированного на российский рынок, производитель объявит ближе к старту продаж.