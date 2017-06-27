Корейцы раскрыли подробности о новом кроссовере KIA Niro

– Уже в нынешнем году на рынок выходит плагин-гибридный KIA Niro, а в следующем — мы начнем продажи электрической модификации этого кроссовера, — сказал Майкл Коул во время презентации нового KIA Stonic.

Однако в дальнейшем вместо того, чтобы разрабатывать новые электрофицированные автомобили, KIA сконцентрирует свое внимание на выпуске уже существующих моделей с альтернативными двигателями, также отметил Коул.

Как сообщает издание Autocar, под капотом нового KIA Niro «поселился» агрегат, позаимствованный у Hyundai Ioniq EV. Силовая установка включает в себя литий-ионную аккумуляторную батарею мощностью 28 кВт, а также 119-сильный электродвигатель. Производитель заявляет, что без дополнительной подзарядки кроссовер способен преодолеть порядка 280 километров.

Но учитывая катастрофически низкий покупательский спрос на «экологически чистые» машины в нашей стране, можно предположить, что до России ни гибридная, ни электрическая версии KIA Niro в обозримом будущем не доберутся.