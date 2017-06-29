Mazda CX-5 и другие лучшие семейные кроссоверы 2017 года

MAZDA CX-5

В категории «Среднеразмерный кроссовер» пальму первенства совершенно оправданно получила Mazda CX-5. Потребители поставили «японке» максимальную оценку за возможность двухдиапазонного наклона спинки заднего дивана, а также функцию адаптивного круиз-контроля, удерживающего дистанцию до впереди идущего авто и контролирующего нахождение машины в пределах разметки.

Новое поколение Mazda CX-5 продается в нашей стране в трех вариантах исполнения и с парой бензиновых моторов Skyactive мощностью 150 и 192 л. с. С базовым двигателем агрегатируется как «механика», так и АКП, а с топовым — исключительно шестидиапазонный «автомат». В числе благ цивилизации имеются подогрев рулевого колеса и задних кресел, камера заднего вида и умная система распределения тяги G-Vectoring Control.