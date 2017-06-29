Mazda CX-5 и другие лучшие семейные кроссоверы 2017 года

Разумеется, участвующие в рейтинге машины были поделены по сегментам. Рассказывать о победителях каждой из категорий мы не будем, ибо многие из этих авто на нашем рынке не представлены. А вот о тех моделях, что продаются в России, поговорим с удовольствием.
MAZDA CX-5
В категории «Среднеразмерный кроссовер» пальму первенства совершенно оправданно получила Mazda CX-5. Потребители поставили «японке» максимальную оценку за возможность двухдиапазонного наклона спинки заднего дивана, а также функцию адаптивного круиз-контроля, удерживающего дистанцию до впереди идущего авто и контролирующего нахождение машины в пределах разметки.
Новое поколение Mazda CX-5 продается в нашей стране в трех вариантах исполнения и с парой бензиновых моторов Skyactive мощностью 150 и 192 л. с. С базовым двигателем агрегатируется как «механика», так и АКП, а с топовым — исключительно шестидиапазонный «автомат». В числе благ цивилизации имеются подогрев рулевого колеса и задних кресел, камера заднего вида и умная система распределения тяги G-Vectoring Control.
KIA SOUL
В сегменте «Бюджетный автомобиль» лидерство завоевал компактный кроссовер из Кореи. Семейные пары отметили легко и эргономично трансформируемый салон, а также обилие всевозможных отсеков для хранения вещей.
KIA Soul доступен в России с четырьмя бензиновыми движками, работающими в мощностном диапазоне от 124 до 204 сил. Коробки передач — шестискоростные «механика» и «автомат». Топовый агрегат оснащен турбиной, а компанию ему составляет семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Отдельной похвалы заслуживает версия GT с декоративными элементами декора и огненно-красной крышей.
SUBARU OUTBACK
В классе «Универсал» уже в шестой раз подряд побеждает японский Subaru Outback. Вполне небезосновательно автомобиль нравится покупателям благодаря просторнейшему салону и завидному внедорожному потенциалу.
Дилеры предлагают нашим соотечественникам машину в четырех комплектациях и с двумя бензиновыми движками — младшим мотором о 175 «лошадях» и более мощным, 260-сильным агрегатом. Тягу на обе оси передает бесступенчатый вариатор. Список оснащения включает в себя обогрев всех сидений, люк с регулируемым углом наклона и полный электропакет.
HONDA CR-V
Еще один представитель из Страны восходящего солнца стал обладателем номинации «Компактный кроссовер». Потребители хвалят Honda CR-V за удобную посадку и эргономику.
Россия стала вторым после североамериканского рынком сбыта нового, пятого по счету поколения модели, которая может похвастать полным приводом и 2,4-литровым мотором вкупе с вариатором. Среди прелестей жизни SUV нельзя не отметить раздельный климат-контроль, электронный ассистент при движении в гору, систему кругового обзора и подогрев всего и вся.
TOYOTA HIGHLANDER
В категории «Внедорожник» лидером почему-то оказался Toyota Highlander, являющийся типичным кроссовером, хоть и довольно большим. Водители и их семьи ценят повышенную безопасность этого авто и раздельные кресла второго ряда с широким диапазоном регулировок.
В плане оснащения «японец» может порадовать наличием камер кругового обзора, «теплых» опций, трехзонного климат-контроля и исчерпывающего набора полезных опций. «Хайлендер» стал первым автомобилем в модельной линейке бренда на российском рынке, под чьим капотом поселился 249-сильный V6, сопряженный с новейшим восьмидиапазонным «автоматом».