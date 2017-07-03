Chery покажет полноразмерный кроссовер Tiggo 9 на франкфуртском автосалоне

На этой же платформе будут построены также большие SUV — Tiggo 7 и Tiggo 9. По словам представителей марки, эти машины станут настоящим прорывом как для самого бренда, так и для всего автопрома КНР.

Для того, чтобы работа над столь важными для Chery проектами шла более успешно, главный дизайнер компании Джеймс Хоуп переезжает из Китая, где он жил последние годы, в Европу. Там он возглавит новое подразделение этого китайского автопроизводителя. Также стало известно, что в настоящий момент специалисты компании уже вовсю работают над созданием бензиновых силовых агрегатов, которые должны отвечать всем европейским экологическим стандартам.

Не стоит забывать, что Chery — весьма амбициозная компания, стремящаяся активно продвигать свою продукцию по всему миру. Кстати, унификация платформ была проведена в том числе и для этой цели, хотя основной задачей было, конечно же, снижение затрат.