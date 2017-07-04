Когда баварцы покажут новый кроссовер BMW X2

Купеобразный кроссовер BMW X2 был уже не раз замечен во время дорожных испытаний в Мюнхене. Внешне тестовый автомобиль практически не отличался от концептуального, премьера которого состоялась на Парижском автосалоне в сентябре минувшего года. К тому же он во многом схож со своим младшим братом X1 — разве что «икс два» выглядит все же более спортивно.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новый BMW X2 построен на базе UKL — платформе, которая лежит в основе некоторых MINI, BMW X1, а также 2-й серии Active Tourer и Gran Tourer. А это означает, что помимо модификаций с полным приводом появятся и версии, где ведущими выступают передние колеса.

По предварительным данным, моторный ряд кроссовера будет включать в себя трех- и четырехцилиндровые битурбированные двигатели, агрегатированные с шестиступенчатой «механикой» или «автоматом». Прочие технические подробности о новинке пока не раскрываются.