Кроссовер Nissan Juke вернулся в Россию

Так, официальные дилеры японской марки уже приступили к приему заказов на производимый в Великобритании Nissan Juke. В нашей стране автомобиль продается в пяти комплектациях: SE, SE+ и SE+ Perso, а также LE и LE Perso. При этом кроссоверы безальтернативно оснащаются 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью в 117 л. с., вариатором CVT и системой переднего привода.

Уже в базовой комплектации Nissan Juke может похвастать круиз-контролем с функцией ограничения скорости, системой динамического изменения настроек автомобиля (NDCS), а также 17-дюймовыми легкосплавными дисками «Sport». Кроссовер в более интересных версиях порадует водителя системой кругового обзора с четырьмя камерами, мониторингом слепых зон и даже спортивными сиденьями с отделкой тканью «Премиум». Остается лишь добавить, что стартовая цена Nissan Juke составляет 1 099 000 рублей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что на Франкфуртовском моторшоу в сентябре японцы представят прототип второй генерации кроссовера Nissan Juke. В основу машины легла платформа CMF-B, разработанная альянсом Renault-Nissan. Предполагается, что моторный ряд модели будет включать в себя 1,0- и 1,6-литровые бензиновые двигатели с наддувом и, возможно, 1,5-литровый турбодизель. Более подробную информацию о грядущей новинке можно узнать здесь.