Начались российские продажи нового кроссовера Renault Koleos

В нашей стране новый Renault Koleos продается в модификациях с двумя бензиновыми двигателями мощностью в 144 и 171 л. с. А с сентября можно будет заказать кроссовер и со 177-сильным турбодизелем. Все автомобили безальтернативно комплектуются бесступенчатой коробкой передач X-Tronic и системой полного привода ALL MODE 4×4-i с тремя режимами: 2 WD, 4 WD AUTO и 4 WD Lock.

Новый Renault Koleos может похвастать вместительным багажником объемом до 1690 литров (при сложенных задних сидениях), электрорегулируемыми в нескольких направлениях креслами с подогревом и вентиляцией, а также информационно-развлекательным комплексом R-LINK 2. В списке оснащения новинки, помимо прочего, присутствуют и необходимые в условиях российских зим «теплые» опции: система дистанционного запуска двигателя Renault Start и подогрев рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и всех сидений. Наряду с системами активной безопасности, среди которых ABS, ESP, Hill Start Assist и другие, «Колеос» располагает мониторингом слепых зон, электронным ассистентом парковки Easy Park Assist и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Стоит также отметить, что Renault Koleos второй генерации в отличие от своего предшественника выглядит явно более солидно. К слову сказать, колесная база кроссовера увеличилась с 2690 до 2705 мм, он вытянулся в длину с 4520 до 4672 мм, а вот ширина, напротив, сократилась — с 1855 до 1843 мм. Кроме того, новый SUV обзавелся полностью светодиодной оптикой, дополнительной защитой картера, а также легкосплавными 18-дюймовыми дисками.