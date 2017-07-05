Объявлены цены на новый кроссовер Citroёn C3 Aircross

Французские дилеры приступили к приему предварительных заказов на Citroёn C3 Aircross — первые автомобили доберутся до своих владельцев уже осенью. А вот в нашей стране, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, кроссовер появится лишь в следующем году. Соответственно, российские цены и подробную информацию о комплектациях производитель объявит позже.

В основу Citroën C3 Aircross, отличающегося весьма своеобразным дизайном, лег дебютировавший на Женевском автосалоне концепт-кар C-Aircross. Кроссовер комплектуется трехцилиндровыми бензиновыми моторами PureTech мощностью от 82 до 130 л. с. и дизельными BlueHDi, генерирующими от 90 до 120 сил. Коробки передач — шестиступенчатые механические или автоматические.

Стоит отметить, что список оснащения нового Citroёn C3 Aircross достаточно богат: автомобиль располагает системами помощи при спуске Hill Assist Descent, экстренного автоматического торможения Active Safety Brake, а также Grip Control с пятью режимами езды: «Стандарт», «Песок», «Бездорожье», «Снег» и ESP OFF. Помимо этого, машина порадует водителя электронным ассистентом парковки, функциями распознавания дорожных знаков и контроля усталости водителя.