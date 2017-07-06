Опубликованы первые фотографии кроссовера BMW X4 второго поколения

Некоторые считают, что говорить о смене поколения BMW X4 слишком рано — ведь модель еще даже не обновлялась. Однако, по мнению экспертов Motor1, кроссовер пропустит рестайлинг. Это предположение подкрепляется и тем фактом, что баварцы уже приступили к тестированию новой генерации, о чем свидетельствуют многочисленные шпионские фотографии.

Независимые дизайнеры, сопоставив экстерьер нового BMW X3 и внешний вид X4, «пойманного» во время дорожных испытаний, создали несколько рендерных изображений, демонстрирующих, какой может стать вторая генерация кроссовера. Ожидается, что наиболее заметные изменения произойдут в задней части машины — как минимум, «Икс четыре» обзаведется иными фонарями.

Однако прежде, чем дебютирует следующий X4, BMW представит общественности совершенно новый купеобразный кроссовер X2. По неподтвержденной информации, премьера предсерийной версии этой модели состоится уже в следующем году.