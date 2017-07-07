Когда кроссовер Subaru XV второго поколения приедет в Россию

Так, новый Subaru XV является первым автомобилем с системой EyeSight, который появится в России. Кроссовер умеет самостоятельно притормаживать в случае возникновения риска столкновения, предупреждает водителя о том, что машина вот-вот выйдет за пределы полосы движения, а также следит за состоянием рулевого и контролирует впереди идущий автомобиль. Кроме того, EyeSight подразумевает адаптивный круиз-контроль и систему предаварийного управления акселератором.

– Появление EyeSight — это прорыв на пути к достижению всесторонней безопасности. Система уже помогла избежать как минимум одной аварии каждому четвертому водителю Subaru Outback с EyeSight, по результатам опросов владельцев в Европе. После нескольких лет тестирования системы в условиях российских дорог, я рад сообщить, что мы готовы к запуску EyeSight в России, — говорит генеральный директор «Субару Мотор» Есики Кишимото.

Subaru XV второго поколения появится в шоу-румах официальных дилеров японской марки в четвертом квартале 2017 года. А подробную информацию о комплектациях и ценах производитель анонсирует ближе к началу продаж.