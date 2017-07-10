Hyundai Creta и другие самые продаваемые в России кроссоверы

Рекордсменов по продажам мы определили самым легким способом: взяли за основу полугодовые итоги, подведенные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Тут надо оговориться, что за последние годы произошла определенная хаотизация системы классификации автомобилей. В частности, сложно понять, что современные эксперты и журналисты вкладывают в понятие «кроссовер».

Тем не менее, в нашем списке мы пропустили Chevrolet Niva, который занял бы пятую позицию, если бы не был столь откровенным внедорожником. По той же причине не включена в десятку LADA 4x4, также продемонстрировавшая неплохие результаты и обогнавшая по объему полугодовых продаж KIA Sportage.