Hyundai Creta и другие самые продаваемые в России кроссоверы

Фото: Toyota
Пятерка победителей на этот раз подобралась весьма разномастная: тут и корейские, и японские, и российские, и французские, авто. Разве что «китайцев» недостает для полного счастья. Но продукции из Поднебесной пока не по силам тягаться по объему продаж с более технологичными и надежными конкурентами. Впрочем, явно не хватает в теплой компании и «немцев».
Вадим Устинов

Рекордсменов по продажам мы определили самым легким способом: взяли за основу полугодовые итоги, подведенные Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Тут надо оговориться, что за последние годы произошла определенная хаотизация системы классификации автомобилей. В частности, сложно понять, что современные эксперты и журналисты вкладывают в понятие «кроссовер».

Тем не менее, в нашем списке мы пропустили Chevrolet Niva, который занял бы пятую позицию, если бы не был столь откровенным внедорожником. По той же причине не включена в десятку LADA 4x4, также продемонстрировавшая неплохие результаты и обогнавшая по объему полугодовых продаж KIA Sportage.

Фото: Вячеслав Василенко

Hyundai Creta

На высшей ступеньке подиума уже не первый месяц красуется Hyundai Creta. За полгода этот автомобиль приобрели 24 143 человек. Грамотное сочетание цены и потребительских качеств позволило модели менее чем за год покорить сердца наших соотечественников. Лучше идет реализация версий с приводом на передние колеса, но все-таки примерно треть проданных машин оснащена полным приводом.

Фото: Renault

Renault Duster

На второй строчке оказался прежний многолетний лидер класса Renault Duster, который не смог удержать свое первенство перед мощным напором корейского новичка. Тем не менее, французских кроссоверов было продано достаточно много — 19 809 экземпляров. Этот задел на некоторое время обезопасил «Дастер» от атак с третьей позиции. Самой ходовой версией оказалась полноприводная с механической коробкой передач — каждая четвертая машина, покинувшая автосалон, имела именно такую конфигурацию.

Фото: Toyota

Toyota RAV4

Третья позиция принадлежит Toyota RAV4, не сумевшей навязать «Дастеру» серьезной борьбы и разошедшейся тиражом в 16 016 штук. Собственно, причина для подобного отставания совершенно очевидна — при всей популярности бренда цена «Рафика» заметно выше, чем у французского кроссовера. А кризис основательно подкосил покупательную способность в России и заставил многих более трезво оценивать соотношение желаемого и возможного.

Фото: LADA

LADA XRAY

Четвертое место принадлежит LADA XRAY с единственной оговоркой — если мы считаем ее кроссовером, а не хетчбэком с завышенным клиренсом, которым она по сути и является. Однако же, производитель упорно именует этот автомобиль именно кроссом — помимо естественного желания заполучить хотя бы одну модель популярного класса в производственную линейку в АВТОВАЗа есть и более серьезные аргументы — клиренс «Икс-Рея» на 40 мм больше, чем у KIA Soul, а «китайцы» также в принципе лишены полного привода, что отнюдь не мешает им именоваться кроссоверами. Всего за полгода нашли своих хозяев 15 453 машин.

Фото: Алексей Батушенко

Renault Kaptur

Замыкает пятерку еще один француз Renault Kaptur. Это тоже новичок на российском рынке. Хотя он не столь резво взялся покорять просторы нашей страны, как Hyundai Creta, но и пятое место, впереди многих заслуженных моделей вроде Volkswagen Tiguan или Nissan X-Trail, заслуживает уважения. Кроссовер разошелся тиражом в 14 141 экземпляр, причем каждая четвертая машина была оснащена полным приводом и автоматической коробкой передач.

Фото: Volkswagen

Десятка популярных кроссоверов

В десятку самых продаваемых в России кроссоверов входят также KIA Sportage (12 800 шт.), Volkswagen Tiguan (12 048 шт.), Renault Sandero Stepway — раз уж в общество кроссоверов допущена LADA XRAY, то и его не проигнорируешь (10 789 шт.), а также Nissan X-Trail (10 431 шт.) и Nissan Qashqai (9801 шт.)

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10 июля 2017
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