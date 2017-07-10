Первый тест-драйв Peugeot 3008: хайтек, готика и скромность

Фото: Денис Халфин
Очередной французский рецепт счастья для поклонников компактных кроссоверов успешно опробован в Старом Свете и совсем недавно пришел на российский рынок. Новый Peugeot 3008 после премьеры на последнем Парижском автосалоне успел осчастливить 150 000 европейцев, стал лидером сегмента на родине, завоевал 20 наград и получил титул «Автомобиль года».
Денис Халфин

У наших западных соседей стабильным спросом пользовался и его предшественник, а вот в России прошлое поколение французской модели уступало таким маститым конкурентам, как Toyota RAV4, Nissan Qashqai, KIA Sportage и VW Tiguan. Так что новому кроссоверу придется выложить более весомые аргументы, чтобы укрепиться на российском рынке. Тем более, сегмент компактных SUV остается у нас одним из самых востребованных.

О том, что у свежеиспеченного «француза» самые серьезные амбиции, свидетельствует его яркая и нетривиальная внешность, которая заставляет вспомнить старую советскую истину: «made in France» — это, как минимум, со вкусом и, скорее всего, изысканно. Как правило, такой колоритный наряд в гардеробе не залеживается, потому что на общем фоне первым бросается в глаза.

С «лица» новый Peugeot 3008 похож на готического рыцаря с приоткрытым забралом. Причем средневековье в его внешности успешно уживается с футуризмом. Эксперимент отважных дизайнеров под руководством Жиля Видаля оправдал себя: рельефный облик с противоречивым хитросплетением плавных линий и острых граней гармонично сочетает в себе изысканность и угрозу, аристократизм и агрессию. У наших соотечественников такие провокации в дизайне обычно идут на «ура», к тому же столь смелые эксперименты на экстерьере нового кроссовера не заканчиваются.

Фото: Денис Халфин

Концепция оформления интерьера новой модели обозначена, как Peugeot i-Cocpit — это фактурные апартаменты в стиле жесткого хайтека, которые пестрят нестандартными решениями. Например, миниатюрный штурвал, «срезанный» не только снизу, но и сверху, имеет форму эллипса, а традиционные кнопки управления медиасистемой и различными функциями заменены двумя ровными рядами изящных клавиш, один из которых хромированный. За переключение трансмиссии здесь отвечает компактный джойстик нестандартной формы, низко заваленный вперед. Еще одно неожиданное решение — оригинальная серая ткань в средней части торпедо, сильно напоминающая джинсовую. Функцию панели приборов в новой модели выполняет объемный 12,3-дюймовый дисплей, широко растянутый по горизонтали. Единственной стандартной вещью можно считать 8-дюймовый монитор медиасистемы в виде планшета в верхней части торпедо.

Надо отдать должное французскому производителю: чувствуется скрупулезное внимание к каждой детали интерьера, а уж качество материалов и уровень сборки могут вполне конкурировать с представителями премиум-класса. Об амбициях Peugeot говорит и тот факт, что в топовых версиях на передних креслах предусмотрен 8-точечный массажер с 5-режимной настройкой. Кстати, работает он не хуже, чем на представительских моделях. Кроме того, водитель и пассажиры вольны изменять атмосферу в салоне, выбирать цвет дисплеев, общее освещение и один из трех вариантов ароматизации. Несмотря на нестандартный подход в компоновке, французским инженерам удалось избежать проблем с эргономикой, так что эстетика здесь мирно уживается с функциональностью.

Фото: Денис Халфин

Естественно, не обошлось без ложки дегтя. Как известно, наличие люка влечет за собой утолщение крыши на дополнительные 5 см. В новом 3008 это стало единственной причиной дискомфорта на капитанском кресле, потому что у водителей ростом 185 см, которые привыкли задирать спинку и сидеть ближе к рулю, даже при максимально опущенном сидении голова упрется в потолок.

Сзади особых проблем с недостатком пространства у пассажиров не будет — все-таки в основе нового кроссовера лежит модульная платформа EMP2, чья колесная база на 62 мм длинней (2675 мм), чем у предшественника.

3008 может похвастаться выдающимся объемом багажника, который составляет 591 л, а при разложенных креслах — 1670 л. Это далеко не самые скромные параметры в классе, если учесть, что у Toyota RAV4 размер отсека — 577/1645 л, у Nissan Qashqai — 430/1855 л, у Mazda CX-5 — 442/1525 л, у KIA Sportage — 466/1455 л. Больше грузовой отсек только у VW Tiguan New — 615/1655 л.

На российском рынке силовая линейка нового кроссовера включает два 4-цилиндровых мотора: бензиновый турбированный ТНР объемом 1,6 л мощностью 150 л. с. и 2,0-литровый 16-клапанный дизельный Blue HDI с той же мощностью — 150 л. с. Если у первого крутящий момент составляет 240 Нм, то у второго — 370 Нм. В качестве трансмиссии предлагается безальтернативный 6-ступенчатый «автомат» EAT-6. Все версии модели доступны в переднеприводном исполнении, что вряд ли можно считать плюсом.

Фото: Денис Халфин

Несмотря на несколько кусачую внешность «француза», его темперамент оказался более дружелюбным. По крайней мере, это можно сказать про дизельную версию, которую мне удалось протестировать. 150 лошадей, если их хорошенько разом пришпорить, вроде бы не ленятся, но куража и задора нет. Традиционный для дизеля резвый подхват на низах скоро сменяется отдышкой. Взбодрить табун можно, нажав кнопку Sport, меняющую алгоритм работы коробки и настройки руля. Но более результативным стимулом окажется ручной режим «автомата», позволяющий удерживать стабильный разгон с 1200 до 4000 оборотов. На отметке в 3000 об./мин. у мотора открывается второе дыхание, в то время как рабочий диапазон в обычном режиме «автомата» находится между 1200 и 2200 оборотами.

В любом случае — как в условиях мегаполиса, так и на загородном шоссе для уверенного обгона фур — динамики у дизельного кроссовера предостаточно. «Француз» — не спортсмен, но и далеко не «овощ». К тому же надо отдать должное экономичному турбодизелю, расход топлива у которого в смешанном цикле не превышает 6 л. Так что новая модель готова примерить на себя статус комфортабельного и практичного семейного автомобиля.

Не в пользу спортивных амбиций говорит «размытый» и не слишком информативный руль, хотя на комфортабельности управления это, по большому счету, не отражается. Подвеска по отношению к пассажирам вполне заботлива и обходительна, если речь идет о незначительных шероховатостях асфальта, но на бугристой грунтовке шасси неожиданно проявляет бескомпромиссность и транслирует в салон самую мелкую рябь.

Фото: Денис Халфин

На грунте можно пользоваться внедорожными режимами Аdvanced Grip Сontrol, на деле представляющими из себя различные настройки ESP, но вряд ли они способны полноценно заменить полный привод. Так что даже с клиренсом 220 мм Peugeot 3008 воспринимается как сугубо городской персонаж, при этом крайне чистоплотный.

Как видно, в арсенале «француза» имеются веские аргументы для того, чтобы осчастливить российского потребителя: яркая самобытная внешность, уютный салон, комфортабельное управление, богатое оснащение, вместительный багажник, экономичный мотор. Не случайно в Европе у него громкий титул и много наград. Осталось дело за малым — узнать цену.

На нашем рынке новый Peugeot 3008 предлагается в трех комплектациях. За начальную версию Active придется заплатить от 1 639 000 рублей за бензиновый вариант, от 1 769 000 — за дизельный. Средняя комплектация Allure обойдется минимум в 1 759 000 за «бензин» и в 1 889 000 за турбодизель. Цены топовой GT Line стартуют от 1 869 000 рублей и 1 999 000 соответственно.

Такой прайс-лист у «француза» вряд ли можно счесть скромным. Достаточно сказать, что VW Tiguan последнего поколения подарит покупателю полный привод за 1 659 000 рублей, Nissan Qashqai сделает это за 1 533 000, а KIA Sportage 4х4 доступна всего 1 449 000 рублей.

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10 июля 2017
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