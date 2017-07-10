Первый тест-драйв Peugeot 3008: хайтек, готика и скромность

У наших западных соседей стабильным спросом пользовался и его предшественник, а вот в России прошлое поколение французской модели уступало таким маститым конкурентам, как Toyota RAV4, Nissan Qashqai, KIA Sportage и VW Tiguan. Так что новому кроссоверу придется выложить более весомые аргументы, чтобы укрепиться на российском рынке. Тем более, сегмент компактных SUV остается у нас одним из самых востребованных.

О том, что у свежеиспеченного «француза» самые серьезные амбиции, свидетельствует его яркая и нетривиальная внешность, которая заставляет вспомнить старую советскую истину: «made in France» — это, как минимум, со вкусом и, скорее всего, изысканно. Как правило, такой колоритный наряд в гардеробе не залеживается, потому что на общем фоне первым бросается в глаза.

С «лица» новый Peugeot 3008 похож на готического рыцаря с приоткрытым забралом. Причем средневековье в его внешности успешно уживается с футуризмом. Эксперимент отважных дизайнеров под руководством Жиля Видаля оправдал себя: рельефный облик с противоречивым хитросплетением плавных линий и острых граней гармонично сочетает в себе изысканность и угрозу, аристократизм и агрессию. У наших соотечественников такие провокации в дизайне обычно идут на «ура», к тому же столь смелые эксперименты на экстерьере нового кроссовера не заканчиваются.