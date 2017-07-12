Обладатели кроссоверов больше других автовладельцев любят свою машину

Согласно исследованию аналитической компании IHS Markit, лояльность американцев-владельцев кроссоверов к выбранному ими типу транспортных средств выросла с 53% в 2012 году до более чем 66% в 2017-м. Это на 13% выше, чем показатель в среднем по отрасли, который составляет 52,6%.
Также в стране все более верными своим машинам оказываются хозяева пикапов — почти 51% из них вновь приобрел в январе-апреле грузовичок. Правда, скептики утверждают, что виной тому — низкие цены на топливо, поскольку автомобили обеих категорий хотя и эффектны, но весьма прожорливы.