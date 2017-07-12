Обладатели кроссоверов больше других автовладельцев любят свою машину

— Исключительно высокая лояльность к внедорожникам и кроссоверам вызвана растущим выбором в этом классе автомобилей как по размерам и функциональности, так и во цене, — объясняет Том Либби, аналитик компании по автоиндустрии. — В некоторых случаях этот рост привел к появлению двух или даже трех моделей одного бренда в одном сегменте.

В то же время снизилась лояльность владельцев седанов — на 7,6% до 48,6%, если сравнивать с 2012-м. Две трети изменивших своей бывшей привязанности купили себе кроссоверы.

И в самом конце списка оказались кабриолеты. Похоже, приобретение машины с открытым верхом является как правило покупкой «один раз в жизни» — только 21% владельцев «кабриков» решают повторить свой опыт.