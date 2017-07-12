Обладатели кроссоверов больше других автовладельцев любят свою машину

Фото: www.groovecar.com
Более двух третей владельцев внедорожников и кроссоверов, поменявшие автомобиль в первые четыре месяца этого года, вновь приобрели машину того же класса.
Эдуард Раскин

Согласно исследованию аналитической компании IHS Markit, лояльность американцев-владельцев кроссоверов к выбранному ими типу транспортных средств выросла с 53% в 2012 году до более чем 66% в 2017-м. Это на 13% выше, чем показатель в среднем по отрасли, который составляет 52,6%.

Также в стране все более верными своим машинам оказываются хозяева пикапов — почти 51% из них вновь приобрел в январе-апреле грузовичок. Правда, скептики утверждают, что виной тому — низкие цены на топливо, поскольку автомобили обеих категорий хотя и эффектны, но весьма прожорливы.

Фото: www.edmunds.com

— Исключительно высокая лояльность к внедорожникам и кроссоверам вызвана растущим выбором в этом классе автомобилей как по размерам и функциональности, так и во цене, — объясняет Том Либби, аналитик компании по автоиндустрии. — В некоторых случаях этот рост привел к появлению двух или даже трех моделей одного бренда в одном сегменте.

В то же время снизилась лояльность владельцев седанов — на 7,6% до 48,6%, если сравнивать с 2012-м. Две трети изменивших своей бывшей привязанности купили себе кроссоверы.

И в самом конце списка оказались кабриолеты. Похоже, приобретение машины с открытым верхом является как правило покупкой «один раз в жизни» — только 21% владельцев «кабриков» решают повторить свой опыт.

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12 июля 2017
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