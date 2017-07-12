Volkswagen Touareg по-прежнему будет продаваться в России

Основания для опасений вроде бы действительно есть — недавно на калужском заводе компании было прекращено производство «Туарега». Однако по поводу его дальнейшей судьбы руководитель PR-службы Volkswagen Андрей Гордасевич высказался в интервью порталу «АвтоВзгляд» весьма определенно.

— У нас не было никаких мыслей по поводу прекращения продаж Touareg. Вероятно, в Америке действительно возможно, что его вытеснит Atlas, который и больше, и вместительнее, а поэтому лучше отвечает запросам американцев. Но у нас такой замены не будет, — заявил он корреспонденту портала «АвтоВзгляд».

Действительно, сворачивать продажи большого кроссовера, превосходно зарекомендовавшего себя в глазах российских покупателей, большого смысла не имеет — даже если к нам придет тот самый Atlas, который за пределами Америки именуется Teramont. За прошедшие полгода было реализовано 2334 автомобиля этой модели — больше, чем BMW X6, Mercedes-Benz GLS или, скажем, Audi Q7. Заметим кстати, что в США за тот же период удалось продать только 1630 «Туарегов», и вот это действительно провальный результат.