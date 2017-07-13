Первый тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq: что эстонцу хорошо, то русскому медленно

Фото Skoda
Kodiaq таки добрался до российских покупателей. Ура! Дилеры потирают ручки в ожидании прибыли, а покупатели записываются на пробные поездки вокруг парковок автосалонов… Всем хорошо. А нам с этим «чехом» хотелось бы разобраться подетальнее. И производитель предоставил такую возможность, позвав портал «АвтоВзгляд» испытать свеженький Skoda Kodiaq в Эстонии, на острове Сааремаа. Природа, чистота, плюс до сих пор не выветрившийся имидж советской «почти заграницы»…
Максим Строкер

Итак, мы имеем крупный (4697×1882×1655мм) пяти- или семиместный полноприводный автомобиль с неким намеком на внедорожные способности. На это нам указывает вроде бы приличный клиренс в 188 мм и специальный режим движения off-road, который активируется клавишей у рычага коробки передач. Ах, да… Полный привод, конечно же, есть и в России он безальтернативен. Муфта — знакомый и вполне благонадежный Haldex. Ну и хорошо. Значит из двора зимой выедет сам, а может и буксующего соседа вытащит.

Не могу не сказать пару слов за дизайн. Пожалуй, это первая «Шкода», которая лично мне нравится безоговорочно. И мелкие противотуманки под светодиодными фарами тоже. И спереди, и сбоку, и сзади хорош, пропорционален и узнаваем. Йозеф Кабан, отвечавший за дизайн Kodiaq, может собой гордиться.

Фото Skoda

Не так давно я съездил в отпуск в Карелию на лифтбэке Superb и до сих пор от восторга загадочно улыбаюсь. Правда, не понравилось, что Superb — не кроссовер. Пару раз пришлось ну очень аккуратно ползти по лесным тропинкам. Поэтому от Kodiaq я ожидал многого и очень боялся, что он меня разочарует.

Первые же километры дали понять — зря боялся-то! Все тут хорошо. Дизайн интерьера монументальный, даже с претензией на премиум. Коллега мой сразу принялся критиковать вставки «под черное дерево» на передней панели и дверях. Мол, выглядит не очень и заляпывается моментально. А мне кажется, совсем нетрудно бросить в один из двух бардачков (или в любую другую емкость, коих тут в изобилии) тряпочку и изредка протирать. А выглядит, как мне кажется, нарядно. Но есть нюанс: оба бардачка мелковаты — лист формата А4 не влезает.

Фото Skoda

Про эргономику буду краток — она близка к идеалу. Это же детище VAG, так что другого и быть не могло. Но есть кое-что, о чем не упомянуть было бы преступлением. Во-первых, это простор на втором ряду. Как в бизнес-классе хорошей авиакомпании. Правда, стоит учитывать — для ног места полно, потолок высоко, но втроем тут будет не особо вольготно, ибо среднему пассажиру помешает высокий центральный тоннель. И креплений IsoFIX только два.

В пятиместной версии (а пока будут продаваться только такие, семиместные попозже) багажник чуть более, чем необъятен. Кажется, что в него легко влез бы весь эстонский золотовалютный запас, а оставшиеся шестьсот литров можно было использовать для шести-семи крупных чемоданов.

Фото Skoda

Ходовые впечатления пока несколько скомканные. На нашем маршруте были и шоссе, и приподразбитый асфальт проселков, и грейдер… Но вот ведь беда: самому плохому покрытию в Сааремаа наше Подмосковье, например, может только позавидовать. Не получилось у нас найти тяжелое бездорожье, не было по-настоящему разбитого асфальта — так что основные испытания новинки еще впереди.

А пока скажем, что концепция Simply Clever, которую чехи преподносят, как новую религию, в «Кодиаке» реализована даже больше, чем в других моделях. Кроме привычных (но от этого не менее полезных) зонтиков в передних дверях и скребка для льда в лючке топливного бака появилась штука, «о которой так долго говорили большевики», но воплотили в серии ее именно чехи. Я говорю о встроенных защитных пластинках в кромках дверей. Они защитят двери от удара о стенку гаража или о стоящую рядом машину. Да, мы это видели у «Форда» несколько лет назад, но американцы еще не довели эту «фичу» до серии, а шкодовцы — пожалуйста. Бесплатно. То есть уже в базовой комплектации. Вот как они это делают? Мелочи же, а как приятно…

В качестве опции можно заказать «спальный пакет» для задних пассажиров — он состоит из пледа в чехле, закрепленном у подножия заднего дивана и раскладывающихся (опять же, как в самолетах) подголовников с боковыми упорами. Миленько, не спорю. Да и едет все это великолепие очень даже прилично.

Фото Skoda

По крайней мере, недостатка мощности ни в одной модификации я не почувствовал. На нашем рынке будет всего три версии. Базовая — с бензиновым мотором 1,4 TSI и шестиступенчатым роботом DSG с «сухим» сцеплением. Далее — двухлитровый турбодизель уже с новой версией DSG с 7 передачами. Оба — по 150 л. с., момент — 250 и 340 Нм соответственно. И вот настал момент удивляться: дизель едет не так задорно, как бензин при той же мощности и потенциально большей тяге! Невероятно, но факт. Реакции на подачу топлива у версии 2,0 TDI очень уж спокойные, а при силовых ускорениях мотор недвусмысленно намекает на то, что ему тяжело, обиженным гудением. Справедливости ради отмечу: у 1,4 TSI шум мотора не намного приятнее, но почему-то разгоняется с ним Kodiaq веселее. Цифры 0—100 км/ч подверждают: 9,7 против 10,2 секунды.

Двухлитровый бензиновый мотор (180 л. с.) тоже продается в России с 7-ступенчатым DSG. И это — оптимальная версия, на мой взгляд. Разгон до сотни — 8 секунд, максималка — 206 км/ч. С ним чешский кроссовер воспринимается, как абсолютно органичный во всех смыслах автомобиль. Правда, я бы хотел здесь видеть тот же 2,0 TSI, но с 220 силами, как на Superb, но… Хотеть и потеть в нашей стране, как известно, никому не воспрещается. Хватит нам и 180 сил.

  • Фото Skoda
  • Фото Skoda

Управляемость «Кодиака» абсолютно укладывается в каноны, заданные VAG. Четкий руль, упругая подвеска, общий характер амортизаторов чуть ближе к мягкому, чем к спортивному. На ровном, как взлетная полоса Шереметьево, грейдере в поворотах пару раз казалось, что Kodiaq любит «забрасывать» заднюю ось — но система стабилизации работает четко и до греха не доводит. В общем, для Эстонии — шикарный вариант. Хотя, если уж совсем откровенно, им (но не нам) подошел бы и менее мощный вариант. Моторчика от газонокосилки хватит. Все равно никто не ездит быстрее 93 км/ч — штрафы совершенно негуманные. 120 евро за превышение на 20 км/ч, больше — уже 400 евро. Мы, конечно, пару раз прохватили «по-русски», но не злоупотребляли, поскольку местные вполне могут доложить о нарушителях «куда надо». У них так заведено. И как бы я не злился на их медлительность, понять их нетрудно. Порядок «быть должон». И даже если сложить бюджеты мой и коллеги, такие суммы мы не потянем.

Как это все будет ездить по одной шестой части суши, выясним чуть позже, когда возьмем Kodiaq на тест в Москве. А пока озвучу цены: от 1 999 000 рублей за базовый 1,4 TSI с DSG до 2 615 000 за самый «упакованный» 180-сильный вариант. Без комментариев…

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13 июля 2017
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