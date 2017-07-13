Первый тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq: что эстонцу хорошо, то русскому медленно

Итак, мы имеем крупный (4697×1882×1655мм) пяти- или семиместный полноприводный автомобиль с неким намеком на внедорожные способности. На это нам указывает вроде бы приличный клиренс в 188 мм и специальный режим движения off-road, который активируется клавишей у рычага коробки передач. Ах, да… Полный привод, конечно же, есть и в России он безальтернативен. Муфта — знакомый и вполне благонадежный Haldex. Ну и хорошо. Значит из двора зимой выедет сам, а может и буксующего соседа вытащит.
Не могу не сказать пару слов за дизайн. Пожалуй, это первая «Шкода», которая лично мне нравится безоговорочно. И мелкие противотуманки под светодиодными фарами тоже. И спереди, и сбоку, и сзади хорош, пропорционален и узнаваем. Йозеф Кабан, отвечавший за дизайн Kodiaq, может собой гордиться.