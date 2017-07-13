Первый тест-драйв кроссовера Skoda Kodiaq: что эстонцу хорошо, то русскому медленно

Ходовые впечатления пока несколько скомканные. На нашем маршруте были и шоссе, и приподразбитый асфальт проселков, и грейдер… Но вот ведь беда: самому плохому покрытию в Сааремаа наше Подмосковье, например, может только позавидовать. Не получилось у нас найти тяжелое бездорожье, не было по-настоящему разбитого асфальта — так что основные испытания новинки еще впереди.

А пока скажем, что концепция Simply Clever, которую чехи преподносят, как новую религию, в «Кодиаке» реализована даже больше, чем в других моделях. Кроме привычных (но от этого не менее полезных) зонтиков в передних дверях и скребка для льда в лючке топливного бака появилась штука, «о которой так долго говорили большевики», но воплотили в серии ее именно чехи. Я говорю о встроенных защитных пластинках в кромках дверей. Они защитят двери от удара о стенку гаража или о стоящую рядом машину. Да, мы это видели у «Форда» несколько лет назад, но американцы еще не довели эту «фичу» до серии, а шкодовцы — пожалуйста. Бесплатно. То есть уже в базовой комплектации. Вот как они это делают? Мелочи же, а как приятно…

В качестве опции можно заказать «спальный пакет» для задних пассажиров — он состоит из пледа в чехле, закрепленном у подножия заднего дивана и раскладывающихся (опять же, как в самолетах) подголовников с боковыми упорами. Миленько, не спорю. Да и едет все это великолепие очень даже прилично.