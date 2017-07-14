Покупка Chery Tiggo 3 в режиме онлайн может сэкономить 30 000 рублей

Секрет этого успеха прост — «Чери» в этом году вывела на наш рынок две новые модели — Tiggo 3 и Tiggo 2 и одну рестайлинговую — Tiggo 5. При этом все три автомобиля, вышедшие из под пера г-на Хоупа, получились очень удачными и внешне, и по своей внутренней «начинке»: это вполне европейские машины, соответствующие всем современным трендам в автостроении.

Кроме того нельзя забывать, что компания проводит очень гибкую ценовую политику, регулярно предлагая как прямые скидки на свою продукцию, так и «косвенные» в рамках программ, traid-in, утилизации и при покупке техники в кредит. А на днях китайцы запустили новый проект: оформив предзаказ на покупку кроссовера Tiggo 3 в онлайн-магазине на официальном сайте марки, клиент автоматически получает спецскидку до 30 000 рублей (при этом покупатель сразу может определиться не только с цветом и комплектацией, но и получить индивидуальное обслуживание и сопровождение сделки от момента заказа до фактической покупки авто).