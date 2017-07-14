Покупка Chery Tiggo 3 в режиме онлайн может сэкономить 30 000 рублей

Фото Chery
Оживление российского авторынка сказалось на продажах не только именитых брендов, но и на менее популярных в нашей стране марках. Даже некоторые китайские автопроизводители могут сегодня похвастать резким всплеском покупательского интереса к их продукции. Так, реализация компании Chery возросла в июне на 36%, что позволила ей по итогам полугодия практически выйти из минуса.
Михаил Ростарчук

Секрет этого успеха прост — «Чери» в этом году вывела на наш рынок две новые модели — Tiggo 3 и Tiggo 2 и одну рестайлинговую — Tiggo 5. При этом все три автомобиля, вышедшие из под пера г-на Хоупа, получились очень удачными и внешне, и по своей внутренней «начинке»: это вполне европейские машины, соответствующие всем современным трендам в автостроении.

Кроме того нельзя забывать, что компания проводит очень гибкую ценовую политику, регулярно предлагая как прямые скидки на свою продукцию, так и «косвенные» в рамках программ, traid-in, утилизации и при покупке техники в кредит. А на днях китайцы запустили новый проект: оформив предзаказ на покупку кроссовера Tiggo 3 в онлайн-магазине на официальном сайте марки, клиент автоматически получает спецскидку до 30 000 рублей (при этом покупатель сразу может определиться не только с цветом и комплектацией, но и получить индивидуальное обслуживание и сопровождение сделки от момента заказа до фактической покупки авто).

Фото Chery

И если учесть, что на машину до конца июля действую и прямые скидки в размере от 40 до 50 тысяч рублей (в зависимости от комплектации), то чистая экономия при покупке этого популярного SUV составит минимум 70 000 «деревянных. Если же брать кроссовер в кредит, то можно выиграть еще минимум 50 000 рублей. Traid-in и утилизация принесут еще большую экономию — до 201 300 рублей при покупке топовой версии CVT Luxury (ее стоимость без скидок — от 777 000 ₽).

Напомним, что уже в минимальной комплектации 'Тигго 3» может похвастать литыми дискам, передними фарами проекционного типа, зеркалами заднего вида с электрической регулировкой, повторителями поворотов и подогревом, иммобилайзером, задними датчиками парковки, ABS, EBD, подушками безопасности водителя и переднего пассажира, круиз-контролем, электростеклоподъемниками передних и задних дверей с функцией ложного срабатывания, ключом дистанционного открытия дверей, обогревом передних сидений, кондиционером, креплением для детского сиденья ISOFIX. Ручки дверей окрашены в цвет кузова и дополнены хромированными планками, защищающими двери от царапин и мелких повреждений.

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14 июля 2017
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