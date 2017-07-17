Alpine выпустит конкурента Porsche Macan

В основу новинки от Alpine ляжет модульная платформа альянса Renault-Nissan, а вот шасси французы, вероятнее всего, позаимствуют у Mercedes-Benz или даже Infiniti, сообщает AutoExpress. По предварительным данным, в продаже появятся как заднеприводные модификации кроссовера, так и версии, где ведущими выступают все четыре колеса.

Под капотом автомобиля может «поселиться» 1,8-литровый четырехцилиндровый турбированный двигатель производства Renault. Мощность этого агрегата составит порядка 300 л. с. Впрочем, не исключается, что спустя некоторое время Alpine расширит моторный ряд модели за счет более мощных двигателей. Помимо этого, покупателям предложат гибридную и полностью электрическую версию кроссовера.