Названа дата начала российских продаж кроссовера DFM AX7

Новинкой, конечно, перелицованный Nissaqn Qashqai назвать можно разве что с натяжкой. Впервые автомобиль был представлен нашим соотечественникам три года назад на Московском автосалоне-2014, а у себя на родине он продается и того дольше.

Более того, китайцы уже провели обновление модели, но россиянам достанется все та же дореформенная версия. Вероятно, задержка с выводом DFM AX7 на наш рынок связана с невеселой экономической ситуацией, которая сейчас мало-мальски стабилизировалась.

В шоу-румы кроссовер поступит с парой бензиновых моторов — 2-литровым агрегатом мощностью 140 л. с. и более мощным, 171-сильным двигателем. Коробки передач — пятиступенчатая «механика» и шестискоростной «автомат». Автомобиль обещает порадовать полным электропакетом, исчерпывающим набором опций и системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.