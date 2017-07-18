Кроссовер BMW X5 M нового поколения впервые замечен на тестах

BMW X5 с шильдиком M отличается от базового увеличенными воздухозаборниками, видоизмененными наружными зеркалами заднего вида и другими бамперами. Как сообщает Motor1, в движение кроссовер приводит мощный мотор, развивающий порядка 600 л. с. Прочие подробности относительно новинки пока не раскрываются.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, BMW X5 четвертого поколения построили на платформе CLAR, знакомой нам по седану 7-й серии. Благодаря использованию этой базы, автомобиль сильно «похудеет» по сравнению с самым легким из ныне существующих «икс пятых» — масса xDrive35i составляет 2030 килограммов.

По предварительным данным, в движение новый X5 будут приводить четырех-, шести- и восьмицилиндровые моторы. А на авторынке новинка появится примерно в то же время, что и его основной конкурент Mercedes-Benz GLE второй генерации.

Ожидается, что премьера четвертого X5 состоится в ближайшие месяцы, однако точные даты пока не называются.