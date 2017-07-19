DS готовит к премьере свой новый кроссовер

Как сообщает издание Autocar, в модельном ряду марки новый SUV займет ступеньку ниже, чем DS7 Crossback. По предварительным данным, в движение кроссовер будет приводить электрическая силовая установка мощностью в 400 л. с. Кроме того, предполагается, что в основу новинки ляжет платформа E-CMP, разработанная специально для «зеленых» автомобилей Peugeot, Citroёn и DS, а также Dongfeng. Никаких других технических подробностей о новой модели DS пока нет.

Глава британского подраздления PSA Стефан Ле Гевель в интервью Autocar рассказал, что продажи электрического кроссовера начнутся в Европе не раньше 2019 года, а главным конкурентом новинки станет Audi Q2. Более того, в компании уверены, что по популярности этот SUV в несколько раз превзойдет «старшую» модель DS7 Crossback, премьера которой состоялась в феврале в Париже.