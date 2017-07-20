Когда покажут «заряженный» кроссовер Audi Q5 RS

Как сообщает издание Autoexpress, под капотом Audi Q5 RS «поселился» 2,9-литровый битурбированный V6 мощностью в 450 л. с. и максимальным крутящим моментом в 600 Нм. Напомним, что купе RS5, оснащенный тем же двигателем, разгоняется до сотни всего за 3,9 секунды, в то время как его пиковая скорость, ограниченная электроникой, составляет 250 км/ч. Однако, учитывая, что кроссовер все же потяжелее, нежели купе, можно предположить, что на разгон до 100 км/ч новинке потребуется около 5 секунды.

Конкурентами нового Audi Q5 RS называются BMW X3 в модификации M40i, Mercedes-AMG GLC 43, а также Porsche Macan Turbo с опциональным пакетом Performance. Дебют ингольштадтского «горячего» кроссовера состоится в сентябре на Франкфуртовском моторшоу, а значит в продаже машина может появится уже до конца нынешнего года.