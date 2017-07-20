Опубликованы первые снимки кроссовера Mercedes-AMG GLE 63 нового поколения

Так, глядя на фотографии, можно обратить внимание, что новый Mercedes-AMG GLE 63 обзавелся слегка видоизмененным капотом, другими фарами и перелицованным передним бампером. А вот радиаторная решетка у тестовой машины такая же, как у нынешнего поколения модели. Впрочем, до премьеры автомобиля остается достаточно много времени, а значит штутгартцы еще могут внести какие-либо корректировки.

Никаких технических характеристик новинки в настоящее время не раскрывается, однако, по данным издания Autocar, в движение Mercedes-AMG GLE 63 будет приводить четырехлитровый V8.

Напомним, что текущая генерация кроссовера оснащена битурбированным двигателем AMG V8 мощностью в 557 л. с. и семиступенчатой автоматической коробкой передач. Российский ценник на Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC в единственной комплектации «Особая серия» начинается с отметки в 8 170 000 рублей.