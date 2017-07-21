Первые подробности о новом кроссовере Volvo XC40

Volvo XC40 построен на платформе CMA, над которой шведы трудились вместе с китайцами из Geely. К слову сказать, эта же база послужила основой для кроссовера 01 новой компании Lynk&Co — «дочки» Geely.

Что же касается моторной линейки, то здесь до сих пор ничего неизвестно. Предполагается, что в продаже появится и гибридная модификация кроссовера с силовой установкой, включающей в себя 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и электромотор. Суммарная мощность этого агрегата составит около 180 л. с.

Точная дата премьеры совершенно нового Volvo XC40 шведами не называется. Существует вероятность, что новинку представят на Франкфуртовском моторшоу или же чуть позже. В любом случае, как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, кроссовер увидит свет до конца нынешнего года.