Кроссоверы Honda CR-V появились у российских дилеров

Кроссоверы Honda CR-V продаются в России в четырех комплектациях: Elegance, Lifestyle, Executive и Prestige. Моторная гамма модели представлена двумя двигателями, среди которых двухлитровый 150-сильный SOHC i-VTEC и 2,4-литровый i-VTEC мощностью в 186 л. с. Коробка передач — безальтернативно бесступенчатая, в то время как привод — исключительно полный.

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, новинка порадует будущих владельцев 17-дюймовыми литыми дисками, электроусилителем руля, раздельным климат-контролем, восемью подушками безопасности, парктроником и круиз-контролем. Разумеется, в список опций также включен полный электропакет, системы курсовой устойчивости, помощи при подъеме и маневрировании, а также Start-Stop. Помимо прочего, кроссовер оснащен электроприводом пятой двери, системой кругового обзора, обогревом задних сидений и рулевого колеса.

Как сообщает пресс-служба Honda, первая партия CR-V с 2,4-литровым мотором уже доставлена в салоны официальных дилеров. А начало поставок кроссоверов, укомплектованных двухлитровыми двигателями, намечено на сентябрь нынешнего года.