Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi

Производитель уверяет, что «кроссвэн» сочетает в себе «элегантный дизайн, выдающиеся характеристики, техническое оснащение и конкурентоспособную цену». Правда, никаких подробностей, кроме того, что под капотом авто разместился 1,5-литровый двигатель, японцы не сообщают. Впрочем, не очень-то и хотелось, ибо в России новинка продаваться не будет.