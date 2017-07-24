Названа дата премьеры нового кроссовера Mitsubishi

Кроссовером, конечно, типичный минивэн назвать достаточно сложно. Однако поди попробуй объяснить это японцам, превратившим флагманский внедорожник Mitsubishi Pajero Sport в семейный вэн с габаритами 4475 x 1750 x 1700 мм и клиренсом в 205 мм. Нет, рама и полный привод новинке не достались, но вот по дизайну автомобили очень близки.
Японская Mitsubishi объявила дату дебюта «абсолютно нового компактного кроссовера», который представят широким массам 10 августа на моторшоу в Индонезии. Продажи автомобиля, чье название пока тщательно скрывают, начнутся осенью.
Производитель уверяет, что «кроссвэн» сочетает в себе «элегантный дизайн, выдающиеся характеристики, техническое оснащение и конкурентоспособную цену». Правда, никаких подробностей, кроме того, что под капотом авто разместился 1,5-литровый двигатель, японцы не сообщают. Впрочем, не очень-то и хотелось, ибо в России новинка продаваться не будет.
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